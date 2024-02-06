РФ кинула всі сили на Авдіївку: аналітик зізнався, скільки ЗСУ триматимуть місто

Втрата контролю ЗСУ над лінією забезпечення ставить під загрозу не лише саму Авдіївку, але й інші позиції на південь від неї.

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Можливості ЗСУ в Авдіївці залежать від логістики / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Лінія забезпечення, яка веде до Авдіївки, наразі є надзвичайно важливою. Збройні сили України зможуть утримувати місто, допоки забезпечена безперебійна робота транспортного коридору через Ласточкине. Про це розповів аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

"Авдіївку можна утримувати. Сьогодні коксохім тримає оборону й інші напрямки навколо міста теж тримаються. Головне питання на сьогодні - забезпечення транспортного коридору через Ласточкине до Авдіївки. Адже від логістики будуть залежати наші можливості утримувати місто. Зараз відстань від зони бойових дій до цього шляху складає понад 1,5 км. Ворог намагається всі сили кинути саме на цю ділянку фронту", - наголосив Згурець.

За його словами, особливо важливо утримати лінію забезпечення для українських військових в Авдіївці, оскільки будь-яке перерізання цієї лінії може серйозно ускладнити ситуацію на передовій. Згурець також підкреслив, що втрата контролю над лінією забезпечення українських сил ставить під загрозу не лише саму Авдіївку, але й інші позиції на південь від неї.

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"Якщо ця лінія забезпечення буде перерізана й взята під щільний вогневий контроль противника, то логістика для наших військ в Авдіївці значно ускладниться. Тоді можуть виникнути проблема для наших військ на південь від цієї лінії. Саме тому, все буде залежати від сил та засобів, які будуть додані для того, щоб вибити противника з тих позицій, де вони мали просування останнім часом", - зауважив він.

Ситуація поблизу Авдіївки

Нагадаємо, українські війська продовжують активні дії на Авдіївському напрямку, їм вдалося просунутися на північний схід від Невельського та на південний захід від Авдіївки. ЗСУ відбили 29 атак ворога біля Новобахмутівки та Авдіївки, а також 16 атак на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського на Донеччині, завдаючи загарбникам значних втрат.

Крім цього, російські війська, ймовірно, прорвалися до Авдіївки на Донеччині, використовуючи погані погодні умови, повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко. Військовий експерт Михайло Самусь зауважив, що окупаційні війська намагаються зміцнити успіхи та продовжують наступальні операції з різних напрямків біля міста Авдіївка.

Як повідомляв Главред, окупаційним військам Росії вдалося просунутися на трьох напрямках у Донецькій області. Росіяни просунулись на схід від Тернів, на півночі Авдіївки та біля Мар'їнки.

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