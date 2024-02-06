Колони йдуть на штурм: РФ просунулася на трьох напрямках — DeepState

РФ пішла в наступ на кількох ділянках фронту на сході України.

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Ворог просунувся на Донеччині / Колаж: Главред, Фото: t.me/DeepStateUA, скріншот

Російські окупаційні війська зуміли просунутися на трьох напрямках у Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленнях аналітичного ресурсу DeepState у Telegram.

Аналітики пишуть, що 5 лютого ворог наступав на Білогорівку і Новомихайлівку в Донецькій області.

відео дня

Уточнюється, що РФ пішла в наступ у кількох місцях на південь від села Новомихайлівка силами щонайменше 8 одиниць військової техніки. Українські захисники змогли підбити один танк і 2 інших одиниці техніки. Також окупанти залучили велику кількість піхоти. Лінія зіткнення ще з'ясовується.

/ t.me/DeepStateUA

У районі Білогорівки російські війська пішли в наступ колонами, використовуючи щонайменше 20 одиниць військової техніки.

"Якусь частину вдалося підбити, але їхня піхота продовжує штурмові дії біля села. Найближчим часом має з'явитися відео з ураженнями техніки там", - зазначили аналітики.

/ t.me/DeepStateUA

Крім того, аналітики повідомляють, що окупанти зуміли просунутися на трьох напрямках у Донецькій області.

"Ворог просунувся на схід від Тернів, на півночі Авдіївки та біля Мар'їнки", - додали в DeepState.

Що кажуть у Генштабі

Як ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСГВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак на південь від Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вибили окупантів із позицій на Бахмутському напрямку. Як розповів офіцер ЗСУ Юрій Федоренко, українським бійцям на Бахмутському напрямку вдалося вибити окупантів з деяких позицій і вдало закріпитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти змінили тактику під Бахмутом. Війська Росії на Бахмутському напрямку перестали штурмувати Сили оборони України невеликими піхотними групами, вони змінили тактику.

При цьому представник Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що загрози нового наступу російських окупантів на Харків сьогодні немає. За його словами, на кордоні активно зводяться укріплення.

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