Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує Кремль

Зеленський попередив, що Росія готує продовження бойових дій у 2026 році та наголосив на необхідності реакції партнерів на сигнали, що йдуть з Москви.

Який сигнал надіслав Путін щодо війни на 2026 рік - Зеленський зробив важливу заяву / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Про що сказав Зеленський:

Москва надіслала новий сигнал щодо війни

Важливо, щоб США також реагували на сигнали Кремля

Потрібний реальний захист від "російської історії божевілля"

Сьогодні російський диктатор та воєнний злочинець Путін надіслав новий сигнал Україні та країнам Заходу щодо продовження бойових дій в 2026 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, яке транслював Офіс президента.

"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну", - сказав він. відео дня

Зеленський наголосив, що водночас з РФ лунає зовсім інша риторика та сигнали, зокрема через офіційні накази армії. За його словами, потрібно бачити реальний настрій Росії й відповідно реагувати, адже при такому підході країна-агресор намагатиметься підривати дипломатичні процеси, приховуючи свої наміри знищити Україну та українців, а також легітимізувати захоплення української території.

"А далі – інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями"", - додав глава держави.

Дивіться відео звернення Зеленського:

/ Фото: скріншот

Президент зазначив, що необхідний реальний захист від цієї "російської історії божевілля", і зараз Україна продовжує співпрацю з усіма партнерами для його забезпечення. Потрібні ефективні безпекові, фінансові рішення, зокрема щодо російських активів, а також політичні кроки.

"І потрібна сміливість усіх партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки", - резюмує він.

Що означають заяви Путіна - пояснення керівника ЦПД

Як раніше писав Главред, заяви російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна можуть свідчити про те, що Росія хоче продовжувати агресивну війну проти України у 2026 році. Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у дописі в Telegram.

"Вірю, що одного дня на Заході остаточно ухвалять рішення демонтажу режиму Путіна шляхом воєнної поразки Росії, бо це буде єдиним способом зупинити агресію не тільки щодо України, але і всього західного світу", - висловив сподівання він.

Заяви Путіна про війну проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, воєнний злочинець Володимир Путін різко розкритикував західних політиків, звинувативши їх у намірах зруйнувати Росію. Під час звернення Путін цинічно перекладав відповідальність за війну проти України на країни Заходу, стверджуючи, що саме вони нібито спровокували бойові дії, а не Росія.

Також він відкинув твердження про можливу агресію РФ проти Європи, назвавши такі заяви безглуздими, і звинуватив європейських політиків у навмисному нагнітанні страхів щодо неминучого конфлікту з Росією.

Крім того, російський диктатор знову вдався до ультимативної риторики на адресу Києва, заявивши, що у разі відмови України та її західних партнерів погодитися на мир Росія може прискорити наступальні дії. За його словами, Москва нібито має можливість силою повернути так звані "історичні території".

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

