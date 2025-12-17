Путін надіслав Україна та США сигнал щодо війни - що планує Кремль

Про що сказав Зеленський:
- Москва надіслала новий сигнал щодо війни
- Важливо, щоб США також реагували на сигнали Кремля
- Потрібний реальний захист від "російської історії божевілля"
Сьогодні російський диктатор та воєнний злочинець Путін надіслав новий сигнал Україні та країнам Заходу щодо продовження бойових дій в 2026 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, яке транслював Офіс президента.
"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну", - сказав він.
Зеленський наголосив, що водночас з РФ лунає зовсім інша риторика та сигнали, зокрема через офіційні накази армії. За його словами, потрібно бачити реальний настрій Росії й відповідно реагувати, адже при такому підході країна-агресор намагатиметься підривати дипломатичні процеси, приховуючи свої наміри знищити Україну та українців, а також легітимізувати захоплення української території.
"А далі – інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями"", - додав глава держави.
Дивіться відео звернення Зеленського:
Президент зазначив, що необхідний реальний захист від цієї "російської історії божевілля", і зараз Україна продовжує співпрацю з усіма партнерами для його забезпечення. Потрібні ефективні безпекові, фінансові рішення, зокрема щодо російських активів, а також політичні кроки.
"І потрібна сміливість усіх партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки", - резюмує він.
Що означають заяви Путіна - пояснення керівника ЦПД
Як раніше писав Главред, заяви російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна можуть свідчити про те, що Росія хоче продовжувати агресивну війну проти України у 2026 році. Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у дописі в Telegram.
"Вірю, що одного дня на Заході остаточно ухвалять рішення демонтажу режиму Путіна шляхом воєнної поразки Росії, бо це буде єдиним способом зупинити агресію не тільки щодо України, але і всього західного світу", - висловив сподівання він.
Заяви Путіна про війну проти України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, воєнний злочинець Володимир Путін різко розкритикував західних політиків, звинувативши їх у намірах зруйнувати Росію. Під час звернення Путін цинічно перекладав відповідальність за війну проти України на країни Заходу, стверджуючи, що саме вони нібито спровокували бойові дії, а не Росія.
Також він відкинув твердження про можливу агресію РФ проти Європи, назвавши такі заяви безглуздими, і звинуватив європейських політиків у навмисному нагнітанні страхів щодо неминучого конфлікту з Росією.
Крім того, російський диктатор знову вдався до ультимативної риторики на адресу Києва, заявивши, що у разі відмови України та її західних партнерів погодитися на мир Росія може прискорити наступальні дії. За його словами, Москва нібито має можливість силою повернути так звані "історичні території".
Про персону: Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
