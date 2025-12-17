Путін готує кроки щодо війни: у ЦПД розповіли про перспективи її завершення

Андрій Коваленко прокоментував плани Росії щодо війни в Україні наступного року.

https://glavred.net/war/putin-gotovit-shagi-po-voyne-v-cpd-rasskazali-o-perspektivah-ee-zaversheniya-10725020.html Посилання скопійоване

Кремль просуває наратив війни до капітуляції України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 61 окрема механізована Степова бригада

Коротко:

Росія налаштована продовжувати війну в Україні у 2026 році

ВПК РФ нарощує виробництво, армія активізує наступальні дії

Кремль просуває наратив "війна до капітуляції України"

Російське керівництво, налаштоване продовжувати війну в Україні наступного року. Про це у соцмережах повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

РФ прагне затягнути конфлікт

"Росіяни наразі взагалі не демонструють жодного бажання завершувати війну. Їхня пропаганда просуває наратив війни до „капітуляції України", ВПК нарощує виробництво, армія продовжує активні спроби наступати на фронті. Не виключено, що мета РФ — максимально затягувати час", — зазначив Коваленко. відео дня

Він додав, що російський диктатор фактично озвучив плани продовжувати війну у 2026 році. "Вірю, що одного дня на Заході остаточно ухвалять рішення демонтажу режиму Путіна шляхом воєнної поразки Росії, бо це буде єдиним способом зупинити агресію не лише щодо України, а й усього західного світу", — підсумував керівник ЦПД.

Погляди Кремля

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін пригрозив, що Москва домагатиметься досягнення своїх цілей воєнним шляхом, якщо Україна та її "закордонні покровителі" відмовляться від переговорів. Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про "бажання РФ зупинити війну", проте виключно для реалізації власних інтересів та загарбницьких цілей.

Експерт назвав умову завершення війни

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в коментарі для Главреду наголосив, що війна Росії проти України навряд чи завершиться через зміну конкретних осіб у Кремлі.

"Навіть фізична смерть президента Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії", — зазначив експерт.

Тука додає, що теоретично зміна режиму могла б створити умови для миру, проте, за його оцінкою, малоймовірно, що відхід Путіна автоматично призведе до істотних змін у політичній системі Росії.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору і морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що відмова Кремля від будь-яких мирних пропозицій призведе до подальшої ескалації та посилення міжнародного тиску на Росію.

Нагадаємо, що у Берліні відбулися дводенні переговори між Україною, США та європейськими партнерами, які дали змогу досягти прогресу в питанні гарантій безпеки для Києва, однак не зняли ключових розбіжностей щодо територіального врегулювання.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред