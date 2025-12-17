Путін заговорив про "історичних територій" РФ та поставив Україні ультиматум

Кремлівський диктатор оголосив справжні наміри РФ щодо встановлення миру.

Путін перейшов до погроз в сторону України та її союзників / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Що заявив Путін:

Росія може відвоювати "історичні землі" військовим шляхом

Армія РФ має успіхи на фронті

Росія до кінця року поставить на бойове чергування "Орєшнік"

Кремлівський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін виступив на колегії Міноборони країни-агресорки Росії, де зробив кілька заяв, що стосувалися України. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Він не зміг обійтися без ультиматуму в сторону Києва, заявивши, що РФ може наростити темпи наступу в Україні, якщо західні країни та Україна не погодяться на мир. Росія нібито здатна повернути військовим шляхом свої "історичні території".

Як Путін оцінює ситуацію на фронті

Кремлівський диктатор, схоже, все ще не зняв "рожеві окуляри", адже з гордістю заявив про нібито захоплення 300 населених пунктів у 2025 році. Також Путін переконує, що на стратегічно важливих напрямках російські війська буцімто нарощують темпи наступу.

Не обійшлося і без пафосних заяв, нібито Росія пишається подвигами солдатів та офіцерів, що борються на передовій. Путін також відзначив "доблесні дії" військовослужбовців КНДР у Курській області.

Як диктатор прокоментував підтримку України

Очільник Кремля пожалівся, що масштабна військова допомога Україні з боку НАТО триває безперервно. При цьому назвав "брехнею і маячнею" те, що існує загроза для Європи зі сторони Росії.

Росія нібито виступає за вибудовування рівноправної співпраці з США та Європою, але армія залишається гарантом суверенітету та безпеки.

Дивіться відео, що сказав Путін:

Що Путін сказав про розвиток військових можливостей РФ

Можливості ЗС Росії, за словами диктатора, постійно розвиваються. Ракетні комплекси, безпілотники, робототехніка надходять у війська безперервно. А склад ВМФ у 2025 році поповнили нові підводні човни та 19 надводних кораблів та суден.

Путін також вирішив вкотре "побрязкати зброєю", адже наголосив на тому, що ракетний комплекс "Орєшнік" буде поставлений у Росії на бойове чергування до кінця року.

Як Росія оцінює зусилля України і Європи щодо мирного врегулювання війни

Главред писав, що за даними ISW, Кремль висуває умови для відхилення українських та європейських проєктів мирного плану після того, як раніше не погодився на ключові пункти мирного плану США, який був дуже вигідним для Росії.

Зокрема радник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Росія "дуже чітко" висловила свою позицію і РФ матиме "рішучі заперечення", якщо Україна і Європа внесуть поправки до мирного плану.

Позиція РФ щодо мирного врегулювання війни - що відомо

Раніше посол РФ у Великій Британії Андрій Келін сказав, що мирної угоди між РФ та Україною не має бути. Натомість, станом на зараз, нібито треба говорити про капітуляцію України.

Нагадаємо, Главред писав, що канцлер Німеччини закликав Росію оголосити перемир’я на час Різдва, однак у Кремлі цю ініціативу відкинули. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не підтримує таку пропозицію.

Напередодні у Кремлі заявили, що вимога щодо відмови України від вступу до НАТО та її юридичне закріплення є одним із ключових питань в рамках обговорення пунктів американського плану закінчення війни.

