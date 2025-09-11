До 40 дронів на годину: експерт сказав, як збивати Шахеди на підльоті до Києва

Дрони летять на висоті близько чотирьох тисяч метрів - недосяжній для мобільних груп без ПЗРК і більшості зенітних дронів.

Олександр Коваленко вважає, що українська ППО могла б ефективніше перехоплювати Shahed-136

Чому не виходить збивати дрони на підльоті до міст

Як штурмовик на кшталт Super Tucano посилив би українську ППО

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, які засоби могли б підвищити ефективність української протиповітряної оборони і дозволити збивати ворожі дрони ще до їхнього підльоту до великих міст.

За словами експерта, рій дронів, що прямує на Київ із Чернігівської та Сумської областей, долає сотні кілометрів на висоті близько 4 тис. метрів. На такій висоті мобільні вогневі групи без ПЗРК не здатні їх перехоплювати, а більшість зенітних дронів також неефективні проти Shahed-136. У результаті значна частина ворожих апаратів досягає столиці, де вже розгортаються справжні "зоряні війни".

Коваленко зазначив, що ситуацію міг би змінити легкий штурмовик на кшталт Super Tucano. За його словами, такий літак, озброєний чотирма кулеметами FN (копія Browning M3) з боєкомплектом у 800 набоїв, здатний за годину знищити від 5 до 10 дронів-камікадзе.

"Вартість однієї години польоту штурмовика становить від 500 до 1000 доларів. Для порівняння: один зенітний дрон коштує в середньому 2-2,5 тисячі доларів. Істотна різниця", - підкреслив експерт в інтерв'ю Главреду.

При цьому легкий літак рухається вдвічі або втричі швидше за Shahed-136, здатний атакувати на безпечній висоті і вражати дрони кулеметним вогнем.

Коваленко додав, що ланка з трьох-чотирьох таких машин могла б за годину збити 30-40 дронів ще на підльоті, що значно розвантажило б ешелоновану ППО Києва та інших великих міст.

Що відомо про штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano EMB-314 Super Tucano — легкий турбогвинтовий штурмовик, розроблений і виготовлений бразильською компанією Embraer. Як пише Вікіпедія, перший прототип літака піднявся в повітря в 1999 році. Спочатку проектувався як навчальний літак, але згодом був доопрацьований для проведення ударів з повітря. Кабіна пілота штурмовика захищена кевларовою бронею. Літак може нести широкий спектр озброєння, включаючи високоточні боєприпаси, і був розроблений як недорога система для роботи в умовах низької загрози. Крім виробництва в Бразилії, компанія Embraer створила виробничу лінію в Сполучених Штатах у співпраці з Sierra Nevada Corporation для виготовлення A-29 для експортних клієнтів. Технічні та бойові характеристики Super Tucano можуть злітати і сідати на невелику злітну смугу - 900 метрів.

Внутрішній двигун розрахований на 3,5 години польоту.

Максимальна оперативна швидкість - майже 600 км/год.

Бойовий радіус польоту - 500 км, а практична дальність - 1330 км.

Озброєний двома великокаліберними кулеметами калібру 12,7 мм з 250 набоями кожен. Літак має п'ять точок підвіски для озброєнь чи іншого оснащення. Зокрема, Super Tucano можуть бути оснащені двома ракетами класу "повітря-повітря" чи "повітря-земля", звичайними чи керованими бомбами, зовнішнім баком для пального на 320 літрів.

Як писав Главред, у ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

У Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожу атаку було пошкоджено будівлю уряду.

Росіяни били по будівлі уряду балістичною ракетою "Іскандер".

Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки РФ в Україні загинуло четверо людей і понад 44 дістали поранення.

Уранці 10 вересня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ризик ворожого ракетного удару. Російська армія запустила по території України кілька груп крилатих ракет. У низці областей тривала тривога через дрони "Шахед".

Російська окупаційна армія РФ атакувала Україну протягом 11 годин. Під ударом перебували Житомир, Вінниця, Львів, Луцьк, окремі райони Івано-Франківської та Львівської областей.

У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Суми. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. У місті спалахнула пожежа, є руйнування.

РФ обрала три цілі для повітряних атак: експерт розкрив деталі

Генерал армії і колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що напередодні зими росіяни визначили три головні цілі для своїх атак:

залізничні станції;

шляхи підтягування боєприпасів, зброї, особливо в зоні, де ведуться бойові дії;

об'єкти енергетики.

Маломуж вважає, що головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

