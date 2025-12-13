Популярний овоч стрімко дорожчає через дефіцит - ціни за кілька днів злетіли на 10%

Через обмежену пропозицію теплична продукція подорожчала на 10% за тиждень.

Помідори в Україні подорожчали / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

В Україні зріс попит на тепличні помідори

Ціни на турецькі помідори за тиждень піднялися в середньому на 10%

Помідори продають по 70-80 грн/кг

Напередодні новорічних свят в Україні спостерігається помітне підвищення попиту на тепличні помідори. Ціни на імпортні томати зросли. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За даними аналітиків, наразі основну частку продажу томатів в Україні складає імпортна продукція, переважно турецького виробництва.

З початку тижня турецькі помідори на українському ринку подорожчали в середньому на 10%. Продавці їх пропонують за 70-80 грн/кг ($1,66–1,89/кг), залежно від якості, сорту та обсягів партій.

Аналітики пояснили, що протягом цього тижня пропозиція овочів на ринку була обмеженою. Збір місцевих тепличних помідорів практично завершився через закінчення сезону реалізації на українських комбінатах. Тому задовольнити весь попит вдалося лише за рахунок імпортної продукції, яка, однак, не покривала його повністю. Це дало продавцям можливість підвищити відпускні ціни на томати.

Зараз ціни на тепличні помідори в Україні майже не відрізняються від минулорічних, однак експерти ринку прогнозують їх подальше зростання. Причиною є стабільно високий попит у сегменті, навіть попри зростання цін.

Скільки коштуватиме різдв'яна вечеря цьогоріч

У 2025 році традиційна різдвяна вечеря з дванадцяти страв обійдеться середньостатистичній українській родині приблизно у 1374 грн. Найдорожчими залишаються смажена риба, кутя та узвар, повідомляють в Інституті аграрної економіки.

До святкового меню входять кутя, узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, капустою та вишнями), тушкована капуста, пісний борщ з квасолею, смажена картопля, свіжі та солоні овочі. Загалом вартість різдвяного столу у 2025 році майже не змінилася порівняно з минулим роком.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, в Україні ціни на вершкове масло залишаться стабільними, навіть попри можливі відключення світла. До того ж, перед святами продукт може подешевшати завдяки акційним пропозиціям.

Тим часом білокачанна капуста за рік подешевшала майже на 80%. Виробники змушені знижувати ціни через надлишкову пропозицію та повільний збут.

Як повідомляв Главред, в Україні зафіксували зниження цін на тепличні огірки на 10% через різке падіння попиту. Наразі овоч продають по 90-120 грн/кг.

