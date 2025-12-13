Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Популярний овоч стрімко дорожчає через дефіцит - ціни за кілька днів злетіли на 10%

Руслана Заклінська
13 грудня 2025, 22:56
68
Через обмежену пропозицію теплична продукція подорожчала на 10% за тиждень.
Популярний овоч стрімко дорожчає через дефіцит - ціни за кілька днів злетіли на 10%
Помідори в Україні подорожчали / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • В Україні зріс попит на тепличні помідори
  • Ціни на турецькі помідори за тиждень піднялися в середньому на 10%
  • Помідори продають по 70-80 грн/кг

Напередодні новорічних свят в Україні спостерігається помітне підвищення попиту на тепличні помідори. Ціни на імпортні томати зросли. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За даними аналітиків, наразі основну частку продажу томатів в Україні складає імпортна продукція, переважно турецького виробництва.

відео дня

З початку тижня турецькі помідори на українському ринку подорожчали в середньому на 10%. Продавці їх пропонують за 70-80 грн/кг ($1,66–1,89/кг), залежно від якості, сорту та обсягів партій.

Аналітики пояснили, що протягом цього тижня пропозиція овочів на ринку була обмеженою. Збір місцевих тепличних помідорів практично завершився через закінчення сезону реалізації на українських комбінатах. Тому задовольнити весь попит вдалося лише за рахунок імпортної продукції, яка, однак, не покривала його повністю. Це дало продавцям можливість підвищити відпускні ціни на томати.

Зараз ціни на тепличні помідори в Україні майже не відрізняються від минулорічних, однак експерти ринку прогнозують їх подальше зростання. Причиною є стабільно високий попит у сегменті, навіть попри зростання цін.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Скільки коштуватиме різдв'яна вечеря цьогоріч

У 2025 році традиційна різдвяна вечеря з дванадцяти страв обійдеться середньостатистичній українській родині приблизно у 1374 грн. Найдорожчими залишаються смажена риба, кутя та узвар, повідомляють в Інституті аграрної економіки.

До святкового меню входять кутя, узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, капустою та вишнями), тушкована капуста, пісний борщ з квасолею, смажена картопля, свіжі та солоні овочі. Загалом вартість різдвяного столу у 2025 році майже не змінилася порівняно з минулим роком.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, в Україні ціни на вершкове масло залишаться стабільними, навіть попри можливі відключення світла. До того ж, перед святами продукт може подешевшати завдяки акційним пропозиціям.

Тим часом білокачанна капуста за рік подешевшала майже на 80%. Виробники змушені знижувати ціни через надлишкову пропозицію та повільний збут.

Як повідомляв Главред, в Україні зафіксували зниження цін на тепличні огірки на 10% через різке падіння попиту. Наразі овоч продають по 90-120 грн/кг.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

помідори продукти харчування ціни на продукти овочі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У британській розвідці розкрили брехню Кремля і назвали втрати РФ у війні

У британській розвідці розкрили брехню Кремля і назвали втрати РФ у війні

23:45Світ
Зеленський заявив про "значний шанс" для миру і анонсував важливі зустрічі

Зеленський заявив про "значний шанс" для миру і анонсував важливі зустрічі

21:57Війна
Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

19:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Лише 1 людина з 6 млн: яка група крові зустрічається найрідше і чим вона цінна

Лише 1 людина з 6 млн: яка група крові зустрічається найрідше і чим вона цінна

Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивував

Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивував

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь здивує багатьох

Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь здивує багатьох

Фінансовий гороскоп на 2026 рік для кожного знака зодіаку

Фінансовий гороскоп на 2026 рік для кожного знака зодіаку

Останні новини

23:45

У британській розвідці розкрили брехню Кремля і назвали втрати РФ у війні

22:56

Популярний овоч стрімко дорожчає через дефіцит - ціни за кілька днів злетіли на 10%

22:25

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

22:20

Забута катастрофа Кремля: Сагайдачний – геній, який вперше зробив Москву вразливою

22:05

Китайський гороскоп на завтра 14 грудня: Щурам - депресія, Півням - роздратування

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
21:57

Зеленський заявив про "значний шанс" для миру і анонсував важливі зустрічі

21:49

Маленька банка, велика політика: секрет популярності "Зірочки"

21:31

В Атлантиці підірвали танкер із "тіньового флоту" РФ: спливли несподівані деталі

21:29

На дорогах Києва неправильно встановили "берлінські подушки" - що пішло не так

Реклама
20:49

Перемога, яку ми не використали: чому Конотоп не врятував Україну

20:35

Дитяче Євробачення-2025: Україна святкує тріумфальний результат на конкурсіВідео

20:31

Прорив в опаленні: одна зміна зробить радіатори набагато теплішими за хвилиниВідео

20:28

Франція виграла дитяче Євробачення 2025: хто представляв країну і про що пісня

20:08

"Слід пройти через браму": розкрито головний секрет Майдану в КиєвіВідео

19:59

Навіщо в СРСР додавали соду в чай: секрет, про який мовчали провідниці

19:31

Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

19:28

Наповнювач в жодному разі не зіб'ється: як правильно прати зимову куртку

19:23

Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися нові графіки відключень на 14 грудня

19:15

Україна запалила у фіналі Дитячого Євробачення-2025: як виступила Софія НерсесянВідео

19:10

Трамп та Путін: союз "ідіота та маніяка"Погляд

Реклама
19:03

РФ цілеспрямовано атакувала турецьке цивільне судно у Чорному морі - ВМСВідео

18:50

Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивувавВідео

18:30

Особисті вороги Лукашенка вже в Україні: Мінськ передав 114 українців і білорусівФото

18:23

Військовозобов'язаних ставитимуть на облік по-новому: у Міноборони розкрили зміни

18:19

Дитяче Євробачення 2025: у залі особливо підтримали Україну

18:07

Дитяче Євробачення-2025: який результат прогнозують УкраїніВідео

18:06

Хто з українців потрапить під мобілізацію в січні 2026: повний список категорій

18:05

У 33 роки померла популярна блогерка: що сталося

17:33

Бійці ЗСУ пішли на штурм: зачищають Покровськ і повертають територіїВідео

17:14

"Ноги не тримають, болі скрізь": онкохвора Симоньян заявила про страх за дітей

17:11

Чому потрібно зайнятися прибиранням: прикмети у велике свято 14 грудня

17:08

"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з Путіним заговорив про завершення війни

16:57

Головні вороги жиру на животі: які продукти слід їсти після 50 років, щоб худнути

16:56

Всю Україну засипатиме снігом та влупить сильний мороз: де буде найхолодніше

16:52

Як виростити вдома манго з розкішним листям: полив, підгодівля, боротьба з хворобамиВідео

16:23

Війська РФ оточені, залишки добивають ЗСУ: деталі розгрому росіян у Куп'янську

16:19

"Брехня і лукавство": Мішина публічно пройшлася по Наталці Денисенко

15:41

В ЄС назвали "нісенітницею" вступ України до 2027 року і рознесли ідею США - ЗМІ

14:59

Прощання зі Степаном Гігою: де і коли пройде похорон легендарного співака

14:57

Чайник як новий за декілька хвилин: господині радять простий засіб проти накипу

Реклама
14:52

Чим зайняти гостей від 5 до 95: найкращі ігри на Різдво та Новий рік 2026

14:04

"Обожнюю цю пісню": Галкін вразив виконанням хіта Степана ГігиВідео

13:59

Росіяни "полюють" на будинки українців: "Флеш" попередив про нову загрозу

13:57

Оригінальна закуска з грибів вразить всіх: новорічний рецепт смачної страви

13:18

Сотні ракет та десятки дронів: нові подробиці масованої атаки на УкраїнуФото

12:58

Зірку "Кримінального чтива" знайдено мертвим у Нью-Йорку

12:53

Мирні перемовини щодо України набрали рекордних обертів: в BILD розкрилили деталі

12:52

Мистецтво сідати в автівку: як зберегти гідність навіть у короткій сукніВідео

12:52

РФ розгортає у Білорусі "Орєшнік": у розвідці повідомили, куди направлений приціл

12:16

У Сєдокової великі проблеми: адвокат Яніса Тімми отримала доступ до його телефону

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти