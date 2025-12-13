У британській розвідці розкрили брехню Кремля і назвали втрати РФ у війні

Російські війська продовжують зазнавати важких втрат під час інтенсивних атак.

РФ бреше про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Головне:

Українські військові продовжують утримувати західну частину Сіверська

Війська РФ продовжують зазнавати важких втрат під час інтенсивних атак

Британська військова розвідка назвала неправдивими заяви російського військового командування про ситуацію на фронті, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

При цьому публікується фрагмент звіту розвідувальної служби на платформі X у суботу.

"Твердження російських військових командирів від 11 грудня 2025 року, що сухопутні війська Росії отримали повний контроль над українським містом Сіверськ, що на північ від Донецька, є скоріше неточними. Сухопутні війська Росії продовжують спроби проникнення в Сіверськ, використовуючи туманні погодні умови і, можливо, зайняли позиції в центрі міста", - ідеться у висновках британської розвідки.

За її інформацією, українські військові продовжують утримувати західну частину Сіверська, який протягом тривалого часу "є ціллю російських сил, які здійснили кілька невдалих атак на місто".

/ Інфографіка: Главред

"Це супроводжується іншими переважно неточними російськими заявами, що сухопутні війська Росії повністю взяли під контроль українське місто Покровськ. Українські сили зберігають обмежену можливість здійснювати невеликі рейди в північну частину міста, ставлячи під сумнів повний російський контроль і стримуючи зусилля росіян консолідуватися", - зазначено в рапорті британської розвідки.

Також розвідслужба повідомила, що за їхніми підрахунками російське військо продовжує зазнавати важких втрат під час інтенсивних атак і наразі втратило вбитими та пораненими приблизно 395 тисяч одиниць живої сили протягом 2025 року.

Ситуація в Сіверську: нові дані

Ситуація в Сіверську Донецької області значно загострилася: після інтенсивного наступу російських сил, що розпочався наприкінці жовтня та відбувався за поганої видимості через тумани, місто виявилося практично втраченим.

Для відновлення позицій українські підрозділи потребують підкріплення, однак на цьому напрямку необхідних резервів наразі немає.

Про джерело: оборонна розвідка Британії Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

