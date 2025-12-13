Рус
У британській розвідці розкрили брехню Кремля і назвали втрати РФ у війні

Олексій Тесля
13 грудня 2025, 23:45
Російські війська продовжують зазнавати важких втрат під час інтенсивних атак.
У британській розвідці розкрили брехню Кремля і назвали втрати РФ у війні
РФ бреше про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Головне:

  • Українські військові продовжують утримувати західну частину Сіверська
  • Війська РФ продовжують зазнавати важких втрат під час інтенсивних атак

Британська військова розвідка назвала неправдивими заяви російського військового командування про ситуацію на фронті, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

При цьому публікується фрагмент звіту розвідувальної служби на платформі X у суботу.

відео дня

"Твердження російських військових командирів від 11 грудня 2025 року, що сухопутні війська Росії отримали повний контроль над українським містом Сіверськ, що на північ від Донецька, є скоріше неточними. Сухопутні війська Росії продовжують спроби проникнення в Сіверськ, використовуючи туманні погодні умови і, можливо, зайняли позиції в центрі міста", - ідеться у висновках британської розвідки.

За її інформацією, українські військові продовжують утримувати західну частину Сіверська, який протягом тривалого часу "є ціллю російських сил, які здійснили кілька невдалих атак на місто".

Сіверськ
/ Інфографіка: Главред

"Це супроводжується іншими переважно неточними російськими заявами, що сухопутні війська Росії повністю взяли під контроль українське місто Покровськ. Українські сили зберігають обмежену можливість здійснювати невеликі рейди в північну частину міста, ставлячи під сумнів повний російський контроль і стримуючи зусилля росіян консолідуватися", - зазначено в рапорті британської розвідки.

Також розвідслужба повідомила, що за їхніми підрахунками російське військо продовжує зазнавати важких втрат під час інтенсивних атак і наразі втратило вбитими та пораненими приблизно 395 тисяч одиниць живої сили протягом 2025 року.

Скріншот
/ @DefenceHQ

Ситуація в Сіверську: нові дані

Ситуація в Сіверську Донецької області значно загострилася: після інтенсивного наступу російських сил, що розпочався наприкінці жовтня та відбувався за поганої видимості через тумани, місто виявилося практично втраченим.

Для відновлення позицій українські підрозділи потребують підкріплення, однак на цьому напрямку необхідних резервів наразі немає.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.

Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.

Читайте також:

Про джерело: оборонна розвідка Британії

Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.

У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

Лише 1 людина з 6 млн: яка група крові зустрічається найрідше і чим вона цінна

Лише 1 людина з 6 млн: яка група крові зустрічається найрідше і чим вона цінна

Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивував

Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивував

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

Прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила по Україні ракетами та дронами

Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь здивує багатьох

Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь здивує багатьох

Фінансовий гороскоп на 2026 рік для кожного знака зодіаку

Фінансовий гороскоп на 2026 рік для кожного знака зодіаку

