Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

Олексій Тесля
13 грудня 2025, 22:25
Правила підрахунку стажу в Україні регулюються різними нормами законодавства.
Не кожен період навчання автоматично враховується під час призначення пенсії - все залежить від того, в який час людина навчалася.

У Пенсійному фонді пояснюють, що правила підрахунку стажу в Україні регулюються різними нормами законодавства, які застосовуються залежно від дати.

Навчальні роки, що припали на період до початку 2004 року, зараховуються до пенсійного стажу на підставі закону про пенсійне забезпечення. Це стосується денної форми навчання у вишах, технікумах, коледжах і професійних училищах.

Щоб підтвердити такі періоди, необхідно надати до Пенсійного фонду документи про освіту - дипломи, довідки, посвідчення або архівні виписки.

Інша система діє для періодів після 1 січня 2004 року. З цього моменту до страхового стажу включається тільки той час, за який було фактично сплачено страхові внески.

Якщо внески не перераховувалися, навіть навчання або інша діяльність не будуть враховані при розрахунку пенсії.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Електронні трудові: експерти про важливі деталі

В Україні почалося поетапне впровадження електронних трудових книжок, яке передбачає відмову від паперового формату. Протягом п'ятирічного перехідного періоду громадянам пропонується оцифрувати відомості про свою трудову діяльність і завантажити їх у державну систему для коректного пенсійного обліку. Крайній термін передачі даних - 10 червня 2026 року. Якщо не встигнути внести інформацію вчасно, частина трудового стажу може не потрапити в розрахунки, що потенційно вплине на розмір пенсії або відстрочить її призначення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Про джерело: Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

