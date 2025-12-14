Гігантський астероїд промчить біля Землі: чи є ризик катастрофи

За оцінками вчених, діаметр астероїда становить близько 12,5 метра.

У космосі виявили новий астероїд / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Фахівці NASA уважно спостерігають за астероїдом 2025 XF1, який у космосі рухається в бік Землі зі швидкістю понад 20 тисяч кілометрів на годину.

За попередніми розрахунками, небесне тіло пройде на відстані, меншій, ніж дистанція до Місяця, повідомляє видання Daily Galaxy.

Контроль за траєкторією об'єкта здійснює Центр вивчення навколоземних об'єктів NASA (CNEOS), завдання якого - переконатися, що рух астероїда залишається передбачуваним і не несе прямої небезпеки для планети. Подібні зближення відбуваються регулярно, оскільки космічне агентство постійно відстежує десятки об'єктів, що наближаються до Землі.

За оцінками вчених, діаметр астероїда становить близько 12,5 метра. Його проліт очікується на відстані приблизно 315 тисяч кілометрів, що відповідає приблизно 80% проміжку між Землею і Місяцем.

Спостереження за такими об'єктами є частиною масштабної програми NASA з виявлення та контролю всіх потенційно небезпечних навколоземних тіл. Для цього використовуються наземні телескопи, радіолокаційні системи та орбітальні обсерваторії. Ключову роль у цих зусиллях відіграє Управління координації планетарного захисту (PDCO), яке об'єднує і координує всі проєкти агентства, пов'язані з астероїдною загрозою.

Вчені підкреслюють, що раннє виявлення подібних об'єктів критично важливе для захисту планети. У разі реальної загрози завчасне виявлення дає час на розробку заходів - від коригування орбіти астероїда до застосування інших методів запобігання зіткненню.

Експерти про новий об'єкт у космосі: що відомо

