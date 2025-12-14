Рус
Гігантський астероїд промчить біля Землі: чи є ризик катастрофи

Олексій Тесля
14 грудня 2025, 01:23
За оцінками вчених, діаметр астероїда становить близько 12,5 метра.
У космосі виявили новий астероїд / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

  • NASA уважно спостерігають за астероїдом 2025 XF1
  • Діаметр астероїда становить близько 12,5 метра

Фахівці NASA уважно спостерігають за астероїдом 2025 XF1, який у космосі рухається в бік Землі зі швидкістю понад 20 тисяч кілометрів на годину.

За попередніми розрахунками, небесне тіло пройде на відстані, меншій, ніж дистанція до Місяця, повідомляє видання Daily Galaxy.

Контроль за траєкторією об'єкта здійснює Центр вивчення навколоземних об'єктів NASA (CNEOS), завдання якого - переконатися, що рух астероїда залишається передбачуваним і не несе прямої небезпеки для планети. Подібні зближення відбуваються регулярно, оскільки космічне агентство постійно відстежує десятки об'єктів, що наближаються до Землі.

За оцінками вчених, діаметр астероїда становить близько 12,5 метра. Його проліт очікується на відстані приблизно 315 тисяч кілометрів, що відповідає приблизно 80% проміжку між Землею і Місяцем.

Спостереження за такими об'єктами є частиною масштабної програми NASA з виявлення та контролю всіх потенційно небезпечних навколоземних тіл. Для цього використовуються наземні телескопи, радіолокаційні системи та орбітальні обсерваторії. Ключову роль у цих зусиллях відіграє Управління координації планетарного захисту (PDCO), яке об'єднує і координує всі проєкти агентства, пов'язані з астероїдною загрозою.

Вчені підкреслюють, що раннє виявлення подібних об'єктів критично важливе для захисту планети. У разі реальної загрози завчасне виявлення дає час на розробку заходів - від коригування орбіти астероїда до застосування інших методів запобігання зіткненню.

Експерти про новий об'єкт у космосі: що відомо

Нещодавно виявлений об'єкт із міжзоряного простору здивував учених своєю незвичайною активністю. Комета 3I/ATLAS, що стала всього другим відомим гостем з-за меж Сонячної системи, виявилася значно меншою за очікувані розміри. При цьому вона виділяє величезні обсяги вуглекислого газу - близько 940 трильйонів молекул за секунду, що робить її рекордно активною для такого компактного тіла.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Про джерело: Daily Galaxy

Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - це науково-популярний новинний вебсайт, що публікує статті та новини про останні відкриття в астрономії, космосі, біології, фізиці та інших наукових галузях. Він є агрегатором наукових новин, часто посилається на дослідження та висновки вчених, і слугує джерелом інформації для широкої аудиторії, яка цікавиться наукою.

Мистецтво сідати в автівку: як зберегти гідність навіть у короткій сукніВідео

