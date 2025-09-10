По 1000 дронів на добу: названо терміни, коли РФ може збільшити кількість атак

Якщо росіяни почнуть запускати по 1000 дронів щоночі, то це буде дорого їм коштувати.

Нарощення атак по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяви оглядача:

Росія може запускати по Україні 1000 дронів, але не щодня

Для таких атак росіянам потрібно збільшити виробництво дронів

Вартість такого терору буде величезною

Під час недавньої атаки по Україні був зафіксований антирекорд – країна-агресор Росія запустила 810 дронів за добу. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко припустив, коли росіяни можуть вийти на показник не менше 1000 дронів на добу.

За його словами, в Росії накопичені дрони всіх трьох типів - Shahed-136, "Гербер" і "Пародія".

"Навіть після цього удару у них ще залишилося понад 2800 одиниць боєкомплекту цих трьох типів. Питання в іншому - чи мають вони достатньо пускових установок для того, щоб протягом доби запустити 1000 дронів? Я думаю, що при відповідній підготовці протягом доби вони можуть запустити 1000 апаратів змішаного типу. Але якщо говорити про щоденні атаки такого масштабу - це неможливо", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт підкреслив, що росіянам потрібно вивести виробництво Shahed-136 на рівень в 500 одиниць готової продукції на добу і ще 500 одиниць приманок "Гербер" і "Пародія" на добу.

"Це нереально, зараз їх показники - приблизно 100 "Шахедів" і 100 "Герберів"/"Пародій" . Збільшити виробництво в п'ять разів по кожній категорії росіяни не здатні. Тому до кінця цього року ми, ймовірно, побачимо наліт в 1000 дронів, але не щодня. Постійно таку кількість вони не зможуть застосовувати - ні через обмежене виробництво, ні через брак пускових установок", - наголосив Коваленко.

Він також додав, що якщо росіяни дійсно почнуть запускати по 1000 дронів щоночі, то це буде дорого їм коштувати.

"Вартість такого терору буде величезною, в якийсь момент навіть більшою, ніж витрати на ракетні удари. Це серйозно вдарить по їхньому бюджету, який і так страждає від дефіциту і падіння доходів від експорту енергоресурсів. Тому, крім технічних і технологічних обмежень, існує ще й економічний фактор", - підсумував оглядач.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Чи нарощуватиме Росія удари по Україні

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан говорив, що зараз Росія завдає масованих ударів переважно по Києву, оскільки він є місцем компактного проживання українського населення.

За його словами, це тероризм РФ у чистому вигляді, адже вона прагне вразити якомога більше мирного населення України.

Він також наголосив, що загальна кількість російських безпілотників буде тільки збільшуватися.

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, 10 вересня російська армія запустила по території України кілька груп крилатих ракет. Також ворог атакував ударними БпЛА багато міст України. Основними цілями ракет були – Житомир, Вінниця, Калуш, Львів.

Відомо, що під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удару по території Житомирщини. В ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Пошкоджень зазнали кілька цивільних підприємств та приватні будинки.

Водночас, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу. ППО вдалося збити 413 повітряних цілей, з яких 386 БпЛА та 27 ракет.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

