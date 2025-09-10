По 1000 дронів на добу: названо терміни, коли РФ може збільшити кількість атак

Головне із заяви оглядача:
- Росія може запускати по Україні 1000 дронів, але не щодня
- Для таких атак росіянам потрібно збільшити виробництво дронів
- Вартість такого терору буде величезною
Під час недавньої атаки по Україні був зафіксований антирекорд – країна-агресор Росія запустила 810 дронів за добу. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко припустив, коли росіяни можуть вийти на показник не менше 1000 дронів на добу.
За його словами, в Росії накопичені дрони всіх трьох типів - Shahed-136, "Гербер" і "Пародія".
"Навіть після цього удару у них ще залишилося понад 2800 одиниць боєкомплекту цих трьох типів. Питання в іншому - чи мають вони достатньо пускових установок для того, щоб протягом доби запустити 1000 дронів? Я думаю, що при відповідній підготовці протягом доби вони можуть запустити 1000 апаратів змішаного типу. Але якщо говорити про щоденні атаки такого масштабу - це неможливо", - сказав він в інтерв'ю Главреду.
Експерт підкреслив, що росіянам потрібно вивести виробництво Shahed-136 на рівень в 500 одиниць готової продукції на добу і ще 500 одиниць приманок "Гербер" і "Пародія" на добу.
"Це нереально, зараз їх показники - приблизно 100 "Шахедів" і 100 "Герберів"/"Пародій" . Збільшити виробництво в п'ять разів по кожній категорії росіяни не здатні. Тому до кінця цього року ми, ймовірно, побачимо наліт в 1000 дронів, але не щодня. Постійно таку кількість вони не зможуть застосовувати - ні через обмежене виробництво, ні через брак пускових установок", - наголосив Коваленко.
Він також додав, що якщо росіяни дійсно почнуть запускати по 1000 дронів щоночі, то це буде дорого їм коштувати.
"Вартість такого терору буде величезною, в якийсь момент навіть більшою, ніж витрати на ракетні удари. Це серйозно вдарить по їхньому бюджету, який і так страждає від дефіциту і падіння доходів від експорту енергоресурсів. Тому, крім технічних і технологічних обмежень, існує ще й економічний фактор", - підсумував оглядач.
Чи нарощуватиме Росія удари по Україні
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан говорив, що зараз Росія завдає масованих ударів переважно по Києву, оскільки він є місцем компактного проживання українського населення.
За його словами, це тероризм РФ у чистому вигляді, адже вона прагне вразити якомога більше мирного населення України.
Він також наголосив, що загальна кількість російських безпілотників буде тільки збільшуватися.
Удари РФ - останні новини України
Як повідомляв Главред, 10 вересня російська армія запустила по території України кілька груп крилатих ракет. Також ворог атакував ударними БпЛА багато міст України. Основними цілями ракет були – Житомир, Вінниця, Калуш, Львів.
Відомо, що під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удару по території Житомирщини. В ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Пошкоджень зазнали кілька цивільних підприємств та приватні будинки.
Водночас, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу. ППО вдалося збити 413 повітряних цілей, з яких 386 БпЛА та 27 ракет.
Про персону: Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
