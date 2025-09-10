"Це не помилка, а репетиція": який насправді меседж Путін послав НАТО

Експерти попереджають про постійні загрози провокацій з боку російських військ.

https://glavred.net/war/eto-ne-oshibka-a-repeticiya-kakoy-na-samom-dele-messedzh-putin-poslal-nato-10697027.html Посилання скопійоване

Російські безпілотники перетинулм кордон Польщі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео, kremlin.ru

Читайте в матеріалі:

Які цілі переслідувала РФ, спрямовуючи дрони саме на Польщу

Як НАТО відреагувало та що це означає для Європейської безпеки

Чому інцидент розглядають як тест для систем раннього попередження

У ніч на 10 вересня кілька російських безпілотників перетнули повітряний простір Польщі. За даними експертів, це могло бути тестуванням протиповітряної оборони НАТО. Financial Times зазначає, що збиття дронів є першим випадком прямої взаємодії Альянсу та Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Наслідки для безпеки Європи

Аналітики підкреслюють, що інцидент показав, наскільки Європа не готова до масованих повітряних атак, які Росія здійснює по Україні майже щодня. Це свідчить про масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.

відео дня

Оцінки експертів і репетиційний характер атак

"Це, очевидно, не було випадковістю, враховуючи кількість дронів. Це була репетиція, щоб перевірити, наскільки хороші наші системи раннього попередження та який наш час реакції" — зазначив Бен Годжес, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі.

Представник оборонної промисловості додав: "Один дрон, як ми бачили раніше, може бути помилкою. Але 19 дронів — це не помилка."

За його словами, більшість ідентифікованих безпілотників були типу "Гербера", які окупанти використовують як приманки для ППО або для розвідки. Польські посадовці підозрюють, що під час польоту ударних дронів на Львів приманки навмисно спрямували в Польщу, щоб обійти українську ППО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив: "Це вчить нас, що ми перебуваємо під постійною загрозою провокацій з боку російських збройних сил."

Шахед / Інфографіка: Главред

Запаси та виробництво російських дронів

За оцінкою військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, у російських військ накопичено дрони трьох типів — Shahed-136, Гербер та Пародія.

За його словами, наразі Росія має понад 2800 одиниць боєкомплекту цих безпілотників. Крім того, щодня російська оборонна промисловість виробляє приблизно по 100 дронів Shahed та 100 Герберів, що свідчить про значний потенціал для подальших атак.

Російські дрони в Польщі - що відомо

Як повідомляв Главред, під час повітряного нальоту на Україну в ніч на 10 вересня Росія атакувала Польщу. Через порушення повітряного простору низка воєводств Польщі оголосила про прискорений виклик резервістів до Сил територіальної оборони.

Водночас МВС Польщі підтвердило, що на території країни виявлено уламки ракети. За даними Sky News, це перший зафіксований випадок, коли російська ракета потрапила у польський повітряний простір.

Крім того, президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських дронів по Польщі, опублікувавши в соцмережі Truth Social коротке повідомлення: "Почалось!" Згодом стало відомо, що Конгрес США готовий у разі необхідності ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі.

Читайте також:

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред