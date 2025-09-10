РФ запустила багато крилатих ракет: в Україні - масштабна тривога

Перші ракети фіксувалися в повітряному просторі країни з північного напрямку.

https://glavred.net/war/rf-zapustila-mnogo-krylatyh-raket-v-ukraine-masshtabnaya-trevoga-10696724.html Посилання скопійоване

Україна - під загрозою дронів і ракет / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія запустила крилаті ракети по Україні

Є загроза для Києва та низки інших регіонів

Уранці в середу, 10 вересня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ризик ворожого ракетного удару. Російська армія запустила по території України кілька груп крилатих ракет. У низці областей триває тривога через дрони "Шахед".

Повітряні сили повідомили, що перші ракети фіксувалися в повітряному просторі країни з північного напрямку. Вони рухаються в південно-західному напрямку.

відео дня

Також попереджалося про загрозу для Києва. Кілька крилатих ракет фіксували в Київській області. Також була крилата ракета в напрямку Києва.

Крім цього крилата ракета на сході Житомирщини, курсом на південь.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "Росія запустила багато ракет, також продовжуються атаки дронами, які загрожують не лише для наших людей".

"Країна-терорист продовжує війну, хоча постійно декларує бажання миру", - написав він у Telegram.

За даними моніторингових каналів станом на 06:14, перші ракети зайшли на Хмельниччину, курс Західний у напрямку Тернопільщини.

Карта України / t.me/war_monitor

За даними Повітряних сил, крилаті ракети фіксувалися:

у центрі Хмельниччини, курсом на південно-західний напрямок;

через Житомир, на північ;

у Тернопільській області, курсом на захід, у напрямку Івано-Франківської області;

на півночі Івано-Франківської області, курсом на захід;

у Вінниці;

на півночі Івано-Франківської області, курсом на захід на Львівщину, Жидачів;

курсом на Львів;

у напрямку Закарпаття.

Тим часом у Луцьку – загроза застосування ворогом ударних БПЛА.

Вибухи у Вінниці

У Вінниці прогриміли вибухи. Про це повідомив о 06:43 мер міста Сергій Моргунов.

"Більше інформації - згодом. Перебувайте в безпечних місцях до відбою", - написав він у Telegram.

Перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна заявила про те, що у Вінниці є влучання в цивільні промислові об'єкти.

Інформація про поранених або загиблих не надходила.

Звідки Рф запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Наймасовіша ракетна атака за чотири місяці

З'явилася карта прольоту ракет та дронів під час удару РФ по Україні 10 вересня.

Російська окупаційна армія застосувала ракети Х-101, Х-59, Калібр. Також ворог атакував ударними БПЛА багато міст України.

Основна мета ракет – Житомир, Вінниця, Калуш, Львів.

Основна мета ударних БПЛА - Польща, Луцьк, Львів, Вінниця, Донецька та Одеська області.

"Наймасованіша ракетна атака за чотири місяці", - йдеться в повідомленні.

Карта прольоту ракет та дронів 10 вересня / Фото: ППО Радар

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

У Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожу атаку було пошкоджено будівлю уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Росіяни били по будівлі уряду балістичною ракетою "Іскандер". Про це офіційно заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки РФ в Україні загинуло четверо людей і понад 44 дістали поранення.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що останні атаки РФ по Україні вкотре демонструють незацікавленість російського диктатора Володимира Путіна у припиненні війни в Україні.

Видання The Times пише про те, що російський диктатор Володимир Путін розпочав новий етап війни проти України. Підтвердженням може бути атака на будівлю Кабміну в центрі Києва. Зміни відбулися після візиту глави Кремля до Китаю - там Путін і Сі Цзіньпін обговорювали перспективи співпраці.

Навіщо РФ вдарила по будівлі Кабміну - думка експерта

Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки Олександр Коваленко вважає, що удар по будівлі уряду в Києві - це "недвозначний натяк на те, що в разі продовження Україною політики ігнорування російських ультиматумів, зона ударів буде розширюватися".

"Крім усього іншого, це конвульсивна реакція на палаючі російські НПЗ. Свого роду погрози - досить бити по наших НПЗ, або ми продовжимо завдавати ударів по адміністративних будівлях у Києві", - вважає він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред