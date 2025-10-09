'Маємо чіткі плани': Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

Президент наголосив, що Україна координує дії з міжнародними партнерами, щоб примусити Росію до миру.

https://glavred.net/war/est-chetkie-plany-zelenskiy-zaintrigoval-zayavleniem-o-dalnoboynom-oruzhii-10705190.html Посилання скопійоване

Зеленський анонсував масштабне застосування далекобійної зброї / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 45 ОАБр

Ключові тези Зеленського:

Україна масштабуватиме застосування далекобійної зброї

Чим ефективнішими будуть удалри, тим швидше можна досягти миру

Київ з міжнародними партнерами створює умови для примусу Росії до миру

Україна працює над масштабуванням застосування далекобійної зброї. Чим ефективніше Україна використовуватиме свої далекобійні можливості, тим швидше можна буде досягнути миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент обговорив військовим командуванням застосування далекобійної зброї, зокрема ракет та дронів. За його словами, наразі головне завдання - бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії.

відео дня

"Що більш результативною Україна буде в далекобійності, то швидше ми зможемо досягти миру. Українська далекобійна зброя стає відчутно якіснішою – ми постійно для цього працюємо. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано", - наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив на точності українських ударів і відмінності від дій російських військ.

"Українську влучність уже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів, і, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що", - зазначив президент.

Також Зеленський додав, що Україна спільно з міжнародними партнерами створює умови для примусу Росії до миру. Київ підтримує всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході і розраховує, що справедливий тиск на Росію призведе до миру й в Україні.

Чи змінить блекаут у Москві хід війни - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар у коментарі Главреду навіть блекаут в Москві навряд чи змінить ставлення росіян і кремлівського керівництва до війни.

Експерт також нагадав, що навколо можливостей України щодо ураження цілей обговорювалися й питання українських балістичних систем та нових крилатих ракет, зокрема "Фламінго" з потужною бойовою частиною. На думку Гончара, постійні розмови без реальних дій мають негативні наслідки для захисту України.

"Чим більше такого базікання без дій, тим більше прилітає в Дніпро, Павлоград, Запоріжжя, тобто туди, де завжди кувався наш ракетний меч. Агресор продовжуватиме війну, поки його не привести до стану недієздатності. Розмови на нього не впливають", - додав він.

Україна застосувала ракету "Фламінго" - новини за темою

Як повідомляв Главред, Сили оборони України завдали удару крилатими ракетами "Фламінго" по прикордонній заставі та патрульних катерах ФСБ у Криму поблизу Армянська. Про це з посиланням на джерела у військових колах повідомило видання Мілітарний.

Під час атаки було випущено три ракети. Дві влучили у ціль, а третя впала за 100 м. Хоч точність не ідеальна, удари створили кратери до 15 м.

За даними британського видання The Economist, Україна почала застосовувати нові крилаті ракети FP‑5 "Фламінго" для ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Як ідеться в публікації, ці ракети значно швидші за типові безпілотники, здатні летіти на висоті близько 50 метрів і мають заявлену дальність понад 3 000 км.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред