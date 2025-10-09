Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Маємо чіткі плани": Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

Руслана Заклінська
9 жовтня 2025, 20:43
411
Президент наголосив, що Україна координує дії з міжнародними партнерами, щоб примусити Росію до миру.
'Маємо чіткі плани': Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї
Зеленський анонсував масштабне застосування далекобійної зброї / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 45 ОАБр

Ключові тези Зеленського:

  • Україна масштабуватиме застосування далекобійної зброї
  • Чим ефективнішими будуть удалри, тим швидше можна досягти миру
  • Київ з міжнародними партнерами створює умови для примусу Росії до миру

Україна працює над масштабуванням застосування далекобійної зброї. Чим ефективніше Україна використовуватиме свої далекобійні можливості, тим швидше можна буде досягнути миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент обговорив військовим командуванням застосування далекобійної зброї, зокрема ракет та дронів. За його словами, наразі головне завдання - бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії.

відео дня

"Що більш результативною Україна буде в далекобійності, то швидше ми зможемо досягти миру. Українська далекобійна зброя стає відчутно якіснішою – ми постійно для цього працюємо. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано", - наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив на точності українських ударів і відмінності від дій російських військ.

"Українську влучність уже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів, і, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що", - зазначив президент.

Також Зеленський додав, що Україна спільно з міжнародними партнерами створює умови для примусу Росії до миру. Київ підтримує всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході і розраховує, що справедливий тиск на Росію призведе до миру й в Україні.

Чи змінить блекаут у Москві хід війни - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар у коментарі Главреду навіть блекаут в Москві навряд чи змінить ставлення росіян і кремлівського керівництва до війни.

Експерт також нагадав, що навколо можливостей України щодо ураження цілей обговорювалися й питання українських балістичних систем та нових крилатих ракет, зокрема "Фламінго" з потужною бойовою частиною. На думку Гончара, постійні розмови без реальних дій мають негативні наслідки для захисту України.

"Чим більше такого базікання без дій, тим більше прилітає в Дніпро, Павлоград, Запоріжжя, тобто туди, де завжди кувався наш ракетний меч. Агресор продовжуватиме війну, поки його не привести до стану недієздатності. Розмови на нього не впливають", - додав він.

Україна застосувала ракету "Фламінго" - новини за темою

Як повідомляв Главред, Сили оборони України завдали удару крилатими ракетами "Фламінго" по прикордонній заставі та патрульних катерах ФСБ у Криму поблизу Армянська. Про це з посиланням на джерела у військових колах повідомило видання Мілітарний.

Під час атаки було випущено три ракети. Дві влучили у ціль, а третя впала за 100 м. Хоч точність не ідеальна, удари створили кратери до 15 м.

За даними британського видання The Economist, Україна почала застосовувати нові крилаті ракети FP‑5 "Фламінго" для ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Як ідеться в публікації, ці ракети значно швидші за типові безпілотники, здатні летіти на висоті близько 50 метрів і мають заявлену дальність понад 3 000 км.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

    Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

    23:15Війна
    Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

    Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

    21:31Війна
    "Маємо чіткі плани": Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

    "Маємо чіткі плани": Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

    20:43Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

    Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

    Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

    Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

    Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

    Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

    Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

    Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

    Ціла дивізія і чотири бригади: РФ різко перекинула сили для початку нового наступу

    Ціла дивізія і чотири бригади: РФ різко перекинула сили для початку нового наступу

    Останні новини

    23:22

    Чого обов'язково потрібно позбутися цього дня: прикмети 10 жовтня

    23:15

    Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

    22:58

    "Я велика дитина": зірка "Будиночка на щастя" розкрила секрет свого "таємного" шлюбу

    22:24

    "Загнав себе в глухий кут": Жданов пояснив, чому Трамп уже не впливає на Путіна

    21:55

    Не просто дизайн: що приховує каністра з трьома ручками, окрім зручного хвату

    Війна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - ЖмайлоВійна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - Жмайло
    21:31

    Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

    21:16

    Зірки скоро принесуть грошенят: ТОП-3 знаки, які стануть багатшими у жовтні

    21:03

    Олександр Терен заговорив про кохання в його житті: "З досвідом приходить розуміння"

    21:01

    США готують переговори в Китаї - розкрито, як має закінчитись війна в Україні

    Реклама
    21:00

    На фронті загинув зірка КВК - перші деталі

    20:46

    Українських водіїв почали штрафувати за непомітну позначку у правах: що відомо

    20:43

    "Маємо чіткі плани": Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

    20:40

    Лише два етапи: садівниця розповіла, як підготувати троянди до успішної зимівліВідео

    19:49

    Чому коти нападають та кусають ноги: стала відома незвична причина

    19:36

    Україна буде "плавати": регіони накривають затяжні дощі та пронизливий вітер

    19:34

    "Велике стиснення": вчені розкрили сценарій кінця світуВідео

    19:34

    Дніпро це "димова завіса": експерт розкрив куди ворог готує головний удар

    19:27

    Війна в Україні може закінчитися за кілька місяців: названо єдину умову

    19:23

    Виявляється, більшість робить не так: як правильно варити яйця

    19:03

    Чому Путін відмовляється від мирних переговорів - посол США в НАТО розкрив секрет

    Реклама
    19:00

    Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон ПутінаПогляд

    18:52

    Як позбутися гіркоти в грибах: лише найдосвідченіші грибники знають один нюанс

    18:46

    Суд виніс вердикт Алієву: яке покарання понесе ексгравець "Динамо"

    18:25

    Як сказати українською "брезговать" - правильні відповідники російському словуВідео

    18:06

    Знайти правильну чашку: шкільна головоломка, яку розв’язують лише 1% людей

    18:05

    Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

    17:38

    Терпець урвався: дружина зрадника Джигана кинула його і назвала причину

    17:26

    Як кішка з собакою: жінка показала, як два пухнастики копіюють поведінку один одногоВідео

    17:11

    Окупантів громлять у "котлі": Сирський розкрив нові деталі Добропільської операції

    17:06

    Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

    16:59

    Чи можна заварювати каву двічі: стала відома неочікувана відповідь

    16:45

    Секрети краси Софі Лорен: як у 91 рік зберегти молодість і шарм

    16:32

    "Ми абсолютно різні, але це працює": Катя Олос про роботу з Марком КуцеваловимВідео

    16:30

    Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

    16:16

    Путін назвав винних у збитті азербайджанського цивільного літака і згадав Україну

    15:52

    Коли народжуються духовні провідники: нумерологи назвали ТОП-3 місяці в році

    15:47

    Нобелівський комітет назвав лауреата премії з літератури: хто ним став

    15:31

    Глава Генштабу РФ анонсував нові масовані удари по Україні та назвав цілі

    15:28

    Його використовують одиниці: як знайти таємний замок на дверях в автоВідео

    15:13

    Переможців Євробачення побачили на вулицях Києва: який сюрприз чекає українцівВідео

    Реклама
    14:33

    Чому 10 жовтня не можна важко фізично працювати: яке церковне свято

    14:32

    Переїзд, весілля або підвищення: на яких ТОП-4 знаків чекає новий етап життя

    14:24

    "Можемо йти далі": Олена Мозгова з'явилась з донькою у новій країні

    14:00

    "Ми будували його із чистого поля": як в Україні побудували найсучасніший мʼясопереробний завод новини компанії

    13:57

    Більше не таємниця: Квіткова зізналася, з чого почався її роман із Бражком

    13:52

    Росіяни вдарили по потягу на Чернігівщині, проводиться евакуація - деталіВідео

    13:45

    Нардепи дозволили бронювати людей у розшуку ТЦК і без військового квитка

    13:43

    Дмитро Комаров у новому сезоні "Світ навиворіт. Україна" покаже ексклюзивні кадри боротьби за українське небо

    13:35

    "Дасть кожному друге дихання": Святослав Вакарчук порадив знаковий фільм

    13:27

    Новий історичний максимум: улюблений напій українців шалено подорожчав

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Економіка
    Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
    Мода та краса
    Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
    Новини шоу бізнесу
    Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
    Рецепти
    Легкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Синоптик
    Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

    © 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти