Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

Руслан Іваненко
9 жовтня 2025, 23:15
Народний депутат попереджає про серйозні загрози для України через виснажену енергетичну систему.
Російські окупанти масштабують виробництво шахедів і змінюють тактику ударів по енергетиці / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • Росія наростила обстріли та вдаряє по трансформаторних станціях
  • Ворог змінив тактику ударів по енергетичній інфраструктурі
  • Виробництво шахедів у РФ масштабувалося, загроза зросла

Російські окупанти змінили тактику обстрілів української інфраструктури та наростили свої спроможності. Сили Оборони намагаються наздогнати темпи ворога, проте поки не досягли потрібного рівня.

Про це в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук" заявив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко.

"Вони зараз вибрали нову тактику – крім того, що б’ють по великих об’єктах електрогенеруючих, вони почали вибивати трансформаторні станції біля міст, містечок та селищ, тим самим залишаючи їх без світла", – зазначив нардеп.

Масштабування шахедів і захист України

Костенко додав, що росіянам вдалося масштабувати виробництво шахедів та платформ для їхнього запуску.

"Ми нарощуємо зараз потенціал, в тому числі, по збиттю шахедів. Нещодавно ми з міністром оборони та міністром цифрової трансформації відвідували штаби по боротьбі з шахедами. Ми працюємо, але це складно – Росія масштабувалася і ми не встигаємо за ними, якщо говорити про перехоплювачі", – сказав він.

За словами Костенка, цієї зими Україна може зіткнутися з серйозними загрозами, якщо РФ спробує спровокувати блекаути, особливо враховуючи виснажений стан енергетики після трьох років обстрілів.

"Держава готується до важкого сценарію. Створені запасні батарейні станції. Наші люди готові… Я думаю, комплексно – ми її точно пройдемо. Питання в тому, чи вона буде важка, чи дуже важка", – констатував нардеп.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Думка експерта: точкові удари по регіонах

За словами Віталія Зайченка, голови правління НЕК "Укренерго", окупанти змінили підхід до атак на українську енергетичну систему. "Зараз удари завдають не по всій мережі, а точково – по окремих об’єктах у регіонах", – пояснює експерт. Він додає, що більшість підстанцій вже обладнані захисними укриттями, що підвищує їх стійкість до атак.

Удари РФ по енергетиці - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на вівторок, 7 жовтня, РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у місті Прилуки Чернігівської області. Без електропостачання залишилася понад 61 тисяча абонентів.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що загроза відключень електроенергії залишається для кількох областей. Але, на його думку, повністю занурити нашу країну в темряву на тривалий час ворогу не вдасться.

Видання The Wall Street Journal писало, що Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, розроблених у США, які розміщені в цілком секретних місця і забезпечують стабільність енергопостачання навіть за можливих атак Росії.

Про персону: Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини України Масштабна ракетна атака на енергетику
