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Крилату ракету-дрон "Пекло" почали виробляти серійно - ЗМІ

Віталій Кірсанов
16 грудня 2024, 13:14оновлено 16 грудня, 14:12
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"Пекло" на 70% складається з вітчизняних компонентів, які виробляють державні та приватні компанії.
ракета, Пекло
Стало відомо, скільки ракет "Пекло" випустила Україна / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

  • Розробник виготовив близько 100 ракет
  • Ракета отримала щонайменше два способи наведення

В Україні почалося серійне виробництво нової української крилатої ракети "Пекло". Компанія-виробник уже виготовила близько 100 одиниць. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє "Економічна правда".

"За останні три місяці розробник виготовив близько 100 ракет і наразі нарощує спроможності виробництва", - пише видання.

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Повідомляється, що контракти з виробником укладають ті самі підрозділи, які використовують далекобійні БпЛА. Ціна однієї ракети не розголошується.

Розробник зазначив, що "Пекло" на 70% складається з вітчизняних компонентів, які виробляють державні та приватні компанії. Ракета може використовувати різні двигуни, що робить виробництво більш гнучким.

Ракета отримала щонайменше два способи наведення: інерціальний і GPS. Розмір бойової частини ракети "Пекло" можна порівняти з розміром БЧ звичайного далекобійного дрона (орієнтовно 50 кг).

Дрон-ракета
Дрон-ракета "Пекло" інфографіка / Інфографіка: Главред

Дрон-ракета "Пекло" - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 6 грудня Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан повідомив, що ракети-дрони мають дальність ураження 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину. Це дозвукова ракета з прямим крилом. За його словами, ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії.

Силам оборони України передали першу партію дронів-ракет "Пекло" вітчизняного виробництва. Ця зброя стане вагомим інструментом, оскільки дасть змогу знищувати російські склади, техніку, пункти дислокації, зокрема на території РФ. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

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Що таке крилата ракета?

Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якої визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
Нині є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

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війна в Україні ракета дрон-ракета Пекло
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