Україна запускає в серійне виробництво першу балістичну ракету 'Сапсан' - ЗМІ

Українська балістична ракета швидша за ATACMS, розповів Валентин Бадрак.

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Українська балістична ракета швидша за ATACMS / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, ua.depositphotos.com

Ключові тези Бадрака:

Україна успішно випробувала власну балістичну ракету "Сапсан"

Вперше у бойових умовах "Сапсан" застосували у травні 2025 року

Серійне виробництво "Сапсана" вже готується

Україна успішно провела випробування власної балістичної ракети "Сапсан". Незабаром розпочнеться її серійне виробництво. Про це розповів LIGA.net директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"У липні 2024 року відбулися перші успішні випробування першої балістичної ракети", - повідомив експерт.

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За його словами, відмінною рисою балістичних ракет є їхня висока швидкість та потужність — під час тестів "Сапсан" досяг швидкості 5,2 махів (приблизно 6370 км/год). Для порівняння, американська ракета ATACMS розганяється до 3 махів, а російський "Іскандер-М" – близько 6 махів.

Однією з ключових переваг "Сапсана" є його параболічна траєкторія польоту, що робить перехоплення ракети звичайними зенітно-ракетними комплексами надзвичайно складним. Бадрак нагадав, що навіть старі американські ракети ATACMS, які мають подібну траєкторію, противник не зміг перехопити у бойових умовах.

Крім того, в травні 2025 року "Сапсан" вперше застосували в реальних бойових діях. Бадрак заявив, що ракета успішно знищила російський військовий об’єкт на відстані близько 300 км.

Технічні характеристики "Сапсана" також вражають: вона несе бойову частину вагою 480 кг, що майже вдвічі більше, ніж у американської ATACMS (227 кг у фугасній версії).

Бадрак підкреслив, що зараз "Сапсан" готують до серійного виробництва, і, за словами представників Міністерства оборони, жодних перешкод для цього немає.

"Тож можна передбачати, що Україна вже на шляху до ракетного нарощування, і це важливо не тільки для сьогодення, а й для забезпечення майбутнього держави і нації", - додав експерт.

Що відомо про українські далекобійні ракети / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, на початку травня президент Зеленський заявив, що Україна активно працює над розробкою власної балістичної зброї та прагне якнайшвидше її завершити. Під час Ставки верховного головнокомандувача він заслухав доповіді про розвиток ракетної програми та посилення авіації.

Як повідомляв Главред, розробка першої балістичної ракети почалася у травні 2022 року. Бойове застосування відбулося в середині травня 2025 року. Перша українська балістична ракета успішно подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт, повідомив директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак.

Військовий аналітик Валерій Рябих зазначив, що знищення трьох одиниць комплексу "Іскандер" свідчить про наявність у ЗСУ потужних засобів ураження. За його словами, нова балістика України вже проходить бойове випробування і може бути на початку серійного виробництва.

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Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

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