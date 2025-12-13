Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Зростання тарифів на газ: українцям назвали терміни підвищення цін

Олексій Тесля
13 грудня 2025, 01:30
7
Фіксація тарифів на газ рано чи пізно закінчиться, вважає Геннадій Рябцев.
Зростання тарифів на газ: українцям назвали терміни підвищення цін
Українцям розповіла про ймовірність підвищення тарифів на газ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяв Рябцева

  • Під час війни зростання тарифів не буде
  • Питання нових тарифів вирішуватимуть тільки після завершення війни

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев прокоментував питання ймовірності підвищення тарифів на газ в Україні.

"Зараз ціни на газ незмінні для населення. І в цьому опалювальному сезоні вони будуть фіксованими, і, найімовірніше, не зміняться і в наступному", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

відео дня

Однак фіксація тарифів на газ рано чи пізно закінчиться. Адже за Угодою про асоціацію з Європейським союзом, Україна має поступово переходити до ринкових тарифів на житлово-комунальні послуги для населення в рамках впровадження норм ЄС, уточнюється в матеріалі.

"Український уряд узяв якусь індульгенцію, тому що в меморандумі з МВФ прописано зобов'язання України розробити дорожню карту гармонізації цін і тарифів на ринках природного газу та електричної енергії через шість місяців після завершення війни. І тому Міжнародний валютний фонд наче домовився з українським урядом, що питання цін, зокрема на газ, вирішуватимуть тільки після завершення війни", - додав Рябцев.

Експерт спрогнозував зростання тарифів: важливе

За оцінками експерта із соціальної політики Андрія Павловського, у проєкті держбюджету на 2026 рік закладено значне підвищення комунальних тарифів за умови зменшення державної допомоги громадянам. Так, вартість газу може збільшитися на 15%, а електроенергії - на 20%. Одночасно планується урізати витрати на житлові субсидії приблизно на 7,2%.

Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Більше новин:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка тарифи на газ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Крок у крок іде шляхом Союзу": експерт вказав на фатальну помилку Путіна

"Крок у крок іде шляхом Союзу": експерт вказав на фатальну помилку Путіна

00:32Світ
Б'є далі Москви: українську ракету "Сапсан" запустили в серійне виробництво

Б'є далі Москви: українську ракету "Сапсан" запустили в серійне виробництво

00:07Війна
Успішна операція ЗСУ: залишки росіян у Куп'янську оточені

Успішна операція ЗСУ: залишки росіян у Куп'янську оточені

22:38Фронт
Реклама

Популярне

Більше
В Україні підвищать тариф на електроенергію для населення: економіст сказав коли

В Україні підвищать тариф на електроенергію для населення: економіст сказав коли

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - сварки, Собакам - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - сварки, Собакам - занепокоєння

Гороскоп Таро на завтра 13 грудня: Скорпіонам - зазирнути всередину, Рибам - роман

Гороскоп Таро на завтра 13 грудня: Скорпіонам - зазирнути всередину, Рибам - роман

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

Останні новини

01:41

Фінансовий гороскоп на 2026 рік для кожного знака зодіаку

01:38

Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь здивує багатьох

01:30

Зростання тарифів на газ: українцям назвали терміни підвищення цін

00:32

"Крок у крок іде шляхом Союзу": експерт вказав на фатальну помилку Путіна

00:28

Фатальну помилку допускає більшість: один засіб робить унітаз ідеально чистимВідео

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
00:07

Б'є далі Москви: українську ракету "Сапсан" запустили в серійне виробництво

12 грудня, п'ятниця
23:53

Прання взуття у машинці без ризику: експерти розкрили перевірений метод

23:33

Удари по Москві та блекаут у РФ: названо ймовірні цілі для ЗСУ

23:33

Після скандального зізнання батька: яка учасниця вилетіла з "Холостяка"

Реклама
23:05

"Покинув нас": близькі та колеги Степана Гіги висловилися про його смерть

22:48

Що робити, якщо батарея зверху тепла, а знизу холодна

22:38

Успішна операція ЗСУ: залишки росіян у Куп'янську оточені

22:32

Трамп не проти пустити на дно "тіньовий флот" РФ: спливли несподівані деталі

22:22

"Буде важко": експерт розкрив можливі сценарії зимових відключень

22:21

Курив і сам писав пісні: яким було життя Степана Гіги

22:09

Це не ШІ: який вигляд має дівчина з губами за 2 млн гривень

21:54

Тричі опинявся під дулом - який український поет дивом уникнув розстрілу

21:48

Наука проти міфу: чому глобальний Всесвітній Потоп був неможливим з точки зору геології

21:36

РФ вдарила по суднах у чорноморських портах: що відомо про поранених і "прильоти"

21:02

Познайомився з рідним братом Ескобара: Дмитро Комаров розповів про важливу зйомку

Реклама
20:56

Євросоюз безстроково заморозив російські активи: розкрито деталі важливого рішення

20:55

Святковий Лондон: від королівських ялинок до українського Різдва у британському стилі

20:53

Грудень час для "хірургії" саду: чому зимова обрізка ефективніша за веснянуВідео

20:46

Ризик ДТП зростає в рази: який популярний напій не варто вживати водіям

20:25

Підірвано великий НПЗ у РФ і важливі цілі окупантів: деталі потужних ударів ЗСУ

20:23

"На протезі ще не виступала": ветеранка Руслана Данілкіна йде на "Танці з зірками"

20:22

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

20:05

Росіяни шукають в Україні будинки для радіоретрансляторів "Шахедів": хто під загрозою

19:57

Графіки вимкнення світла для Києва та області 13 грудня: якими будуть обмеження ДТЕКФото

19:56

Як приховати відрослі корені волосся: топ зачісок, які легко повторити вдома

19:52

Готові формули зимового стилю: як вдягнутися тепло і модно цього сезону

19:45

УАФ застосувала рекордне покарання: Ротань отримав відчутний штраф і не тільки

19:45

Дитяче Євробачення-2025: де дивитися українцям і як голосувати

19:39

"Так робити не треба": який сюрприз українські спецслужби готують росіянам

19:27

Ціни різко впали на 10%: продавці масово знижують вартість популярного продукта

19:24

РФ пішла на прорив із танками і піхотою: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

19:10

Чому Москва чіпляється за "остаточне вирішення" питання територійПогляд

19:03

Вибори в Україні: Подоляк назвав три ключові умови для їх проведення

18:42

Корисний чи небезпечний: історія найскандальнішої добавки СРСР

18:41

У ПриватБанку збій із "Національним кешбеком": що кажуть у банку

Реклама
18:41

Світла не буде в усіх регіонах України: з'явились графіки відключень на 13 грудня

18:29

В Австралії парашутист повис на літаку під час стрибка і дивом виживВідео

18:17

Іраклі Макацарія стане батьком утретє: на кого чекає пара

17:58

Не для краси: навіщо насправді потрібні кольорові щетинки на зубних щіткахВідео

17:51

Не лише Крим і Донбас: які ще ключові пункти мирного плану Кремль відкинув

17:39

Долар і євро раптово полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 15 грудня

17:29

Мирний план передбачає вступ України до ЄС у стислі терміни: названо дати

16:56

"Довів до сліз": Вакарчук зворушив моментом із підрослими дітьмиВідео

16:49

Чи обов'язково називати дитину за церковним календарем - відповідь священникаВідео

16:28

Зеленський прибуде з важливим візитом до Берліна - яка мета поїздки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти