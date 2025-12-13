Зростання тарифів на газ: українцям назвали терміни підвищення цін

Фіксація тарифів на газ рано чи пізно закінчиться, вважає Геннадій Рябцев.

Українцям розповіла про ймовірність підвищення тарифів на газ

Головне із заяв Рябцева

Під час війни зростання тарифів не буде

Питання нових тарифів вирішуватимуть тільки після завершення війни

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев прокоментував питання ймовірності підвищення тарифів на газ в Україні.

"Зараз ціни на газ незмінні для населення. І в цьому опалювальному сезоні вони будуть фіксованими, і, найімовірніше, не зміняться і в наступному", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

Однак фіксація тарифів на газ рано чи пізно закінчиться. Адже за Угодою про асоціацію з Європейським союзом, Україна має поступово переходити до ринкових тарифів на житлово-комунальні послуги для населення в рамках впровадження норм ЄС, уточнюється в матеріалі.

"Український уряд узяв якусь індульгенцію, тому що в меморандумі з МВФ прописано зобов'язання України розробити дорожню карту гармонізації цін і тарифів на ринках природного газу та електричної енергії через шість місяців після завершення війни. І тому Міжнародний валютний фонд наче домовився з українським урядом, що питання цін, зокрема на газ, вирішуватимуть тільки після завершення війни", - додав Рябцев.

Експерт спрогнозував зростання тарифів: важливе

За оцінками експерта із соціальної політики Андрія Павловського, у проєкті держбюджету на 2026 рік закладено значне підвищення комунальних тарифів за умови зменшення державної допомоги громадянам. Так, вартість газу може збільшитися на 15%, а електроенергії - на 20%. Одночасно планується урізати витрати на житлові субсидії приблизно на 7,2%.

Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

