Зростання тарифів на газ: українцям назвали терміни підвищення цін

Головне із заяв Рябцева
- Під час війни зростання тарифів не буде
- Питання нових тарифів вирішуватимуть тільки після завершення війни
Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев прокоментував питання ймовірності підвищення тарифів на газ в Україні.
"Зараз ціни на газ незмінні для населення. І в цьому опалювальному сезоні вони будуть фіксованими, і, найімовірніше, не зміняться і в наступному", - наголосив він у коментарі Каналу 24.
Однак фіксація тарифів на газ рано чи пізно закінчиться. Адже за Угодою про асоціацію з Європейським союзом, Україна має поступово переходити до ринкових тарифів на житлово-комунальні послуги для населення в рамках впровадження норм ЄС, уточнюється в матеріалі.
"Український уряд узяв якусь індульгенцію, тому що в меморандумі з МВФ прописано зобов'язання України розробити дорожню карту гармонізації цін і тарифів на ринках природного газу та електричної енергії через шість місяців після завершення війни. І тому Міжнародний валютний фонд наче домовився з українським урядом, що питання цін, зокрема на газ, вирішуватимуть тільки після завершення війни", - додав Рябцев.
Експерт спрогнозував зростання тарифів: важливе
За оцінками експерта із соціальної політики Андрія Павловського, у проєкті держбюджету на 2026 рік закладено значне підвищення комунальних тарифів за умови зменшення державної допомоги громадянам. Так, вартість газу може збільшитися на 15%, а електроенергії - на 20%. Одночасно планується урізати витрати на житлові субсидії приблизно на 7,2%.
Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.
Про персону: Геннадій Рябцев
Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.
