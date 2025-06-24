Секрет успіху 'Сапсана': експерт розкрив, скільки ракет потрібно для ефективних ударів

Військовий експерт Денис Попович пояснює, як кількість ракет впливає на можливість ураження цілей ворога.

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"Сапсан" відкриває нові тактичні можливості для ураження ключових об’єктів / Колаж: Главред, фото: Главред, wikipedia

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Які цілі під ударом "Сапсана"

Чи вистачить ракет для успішних атак

Українська ракета "Сапсан" дозволить уражати всі цілі в зоні її дії, включно з важливими військовими та інфраструктурними об'єктами РФ. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, застосування "Сапсана" дасть можливість ефективно знищувати як військові цілі, так і об'єкти військово-промислового комплексу ворога.

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"Бити по цих обʼєктах балістичними ракетами було б дуже корисно. Це і знищення військових обʼєктів, ВПК і нафтобаз. Однієї балістичної ракети досить на одну нафтобазу. Особливо якщо це буде касетне спорядження, і вона зможе накрити відразу велику площу. І, безумовно, це логістика", — зазначив Попович.

Водночас, як підкреслює експерт, ефективність залежатиме від кількості виготовлених ракет, адже потреби можуть бути значними.

"Скільки Іран мав балістичних ракет – 2000 перед тим, як почалася його повітряна перестрілка з Ізраїлем. І те бачимо, що цієї кількості на Ізраїль не особливо вистачило. Бо є перехоплення систем ППО тощо", — пояснив він.

У деяких регіонах оборона РФ дуже щільна, тоді як в інших майже відсутня, що створює можливості для успішного застосування українських ракет. Військовий оглядач Денис Попович зазначає, що чим більше таких ракет матиме Україна, тим ефективніше вона зможе уражати цілі в зоні їх дії.

За його словами, російські системи ППО розташовані осередками: у деяких місцях вони сконцентровані, в інших — слабші або взагалі відсутні, що дає надію на враження цілей, які знаходяться в межах досяжності.

Сапсан / Інфографіка Главред

Крім того, Попович нагадав, що за досвідом використання західних ракет ATACMS російська система ППО не завжди ефективно справляється з їх перехопленням, що також додає оптимізму щодо потенціалу українських ракет.

Українська балістика - новини за темою

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна розпочала масове виробництво власної балістичної ракети "Сапсан".

Крім того, Україна успішно розробила та запустила у виробництво балістичну ракету "Сапсан". Військовий аналітик Андрій Крамаров в ефірі КИЇВ24 висловив переконання, що російські окупанти не зможуть збити нову повітряну ціль.

Нещодавно військовий аналітик Валерій Рябих зазначив, що знищення трьох одиниць комплексу "Іскандер" свідчить про наявність у ЗСУ потужних засобів ураження. За його словами, нова балістика України вже проходить бойове випробування.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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