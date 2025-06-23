Потужніша за ATACMS: Україна масово виробляє балістичну ракету 'Сапсан'

Україна вже застосувала на полі бою власну балістичну ракету, вдарився по російській військовій цілі на відстані 300 км.

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Україна запустила у масове виробництво ракету "Сапсан" / Колаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com/ua

Що відомо:

Україна запустила в масове виробництво балістичну ракету "Сапсан"

Ракета "Сапсан" вже була застосована на полі бою

Українська балістична ракета потужніша за американську ATACMS

Україна розпочала масове виробництво власної балістичної ракети "Сапсан". Ця ракета вже була випробувана на полі бою та вдарила по військовій цілі на відстані близько 300 км. Про це офіційно розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю The Times.

Лише бойова частина ракети "Сапсан" містить 480 кг вибухівки, що удвічі потужніше американської ракети ATACMS. Українська балістика розвиває швидкість, що у 5 разів перевищує швидкість звуку. До того ж вона може досягати цілей на відстані до 500 км. Таким чином Українські війська зможуть знищувати ціні навіть у Москві.

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"У нас усе йде дуже добре. Думаю, ми зможемо здивувати наших ворогів ще не раз ... Ми точно вміємо дивувати світ. Це не така вже й погана звичка. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Давайте на цьому і зупинимося", - сказав Єрмак.

Він також наголосив на тому, що українську балістичну ракету "Сапсан" складно перехопити російськими системами ППО, що робить її надзвичайно важливим елементом стратегії стримування та наступу.

Українські ракети / Інфографіка: Главред

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Як раніше повідомляв Главред, розробка першої української балістичної ракети стартувала у травні 2022 року, а її перше бойове застосування відбулося вже у середині травня 2025 року.

За словами директора Центру досліджень армії Валентина Бадрака, ракета успішно подолала майже 300 км та знищила російський командний пункт, продемонструвавши ефективність українських оборонних технологій.

Військовий аналітик Валерій Рябих додав, що знищення трьох одиниць російського комплексу "Іскандер" є свідченням появи в Збройних силах України нових потужних засобів ураження. За його словами, українська балістика вже проходить бойове випробування і, ймовірно, перебуває на початковому етапі серійного виробництва.

Крім цього, Україна успішно випробувала власну балістичну ракету "Сапсан". Ракета розвиває швидкість до 5,2 махів і має бойову частину масою 480 кг. Як повідомив військовий експерт Валентин Бадрак, "Сапсан" готується до серійного виробництва, перешкод для цього немає.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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