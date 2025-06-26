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Не просто "бомба": військовий експерт розкрив секрет руйнівної сили українських КАБів

Руслан Іваненко
26 червня 2025, 23:27
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Українські КАБи застосовують універсальні модулі навігації, що дозволяють досягати точності влучання до трьох метрів.
Самолет, КАБ
КАБи можуть скидатися з різних типів літаків, що робить їх незамінними в арсеналі авіації / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Українські КАБи можуть знищувати багатоповерхівки та укріплення
  • Модернізовані радянські авіабомби отримують керовані модулі
  • Точність КАБів досягає 3 метрів на відстані до 60 км

Військовий експерт Павло Нарожний розповів про ефективність українських керованих авіабомб (КАБ) у боротьбі з російською армією. Він підкреслив, що п’ятисоткілограмовий КАБ здатен легко знищувати будівлі.

"Якщо говоримо про дев’ятиповерховий будинок, два-три прольоти стабільно. Для порівняння, балістична ракета з боєголовкою вагою 450-480 кг може зруйнувати цілий під’їзд. При цьому КАБ летить значно повільніше за балістичну ракету. Це впливає на характер ураження, але не зменшує їхньої руйнівної здатності", — зазначив Нарожний в коментарі Фокусу.

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Він також виділив спеціалізовані бетонобійні авіабомби, які застосовуються для руйнування укріплень.

"Вони мають міцніший корпус зі спеціальної сталі і менше вибухівки. На відміну від них, звичайні КАБи є фугасними, з тонкими стінками, і вибухають при контакті. Вони можуть пробити 1-2 бетонних перекриття, але не бункер. Саме тому росіяни активно використовують їх проти цивільної інфраструктури. Вони закидають КАБами кожну будівлю або укріплення в місті, яке штурмують", — пояснив експерт.

За словами Нарожного, в Україні зберігаються великі запаси радянських авіабомб — десятки тисяч штук, які модернізують за допомогою універсального модуля планування і корекції (УМПК), що перетворює звичайні бомби на керовану зброю. Експерт припускає, що українські розробники ймовірно скопіювали цей модуль для власного КАБу.

"Система навігації КАБів базується на двох компонентах: інерційній системі (гіроскоп) і корекції за GPS. Це дає змогу досягти точності влучання в межах 3 метрів на відстані до 60 км. Усе залежить від антени. Є CRP-антени, стійкі до РЕБ, їхня вартість залежить від кількості каналів — 4, 8, 12 або 16. Вартість російського УМПК може сягати 150 тис. доларів, тоді як американський аналог від Boeing коштує 25-30 тис. доларів, але останній є менш стійким до РЕБ", — підкреслив Нарожний.

Також експерт додав, що КАБи можуть скидатися з літаків Су-24, Су-25, МіГ-29 або F-16, що робить їх універсальними для застосування в різних військових арсеналах.

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Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього наразі немає.

Крім того, в Україні активно триває розробка вітчизняного аналога російських плануючих авіабомб — КАБів. Бомба вже проходить випробування на Су-24, перші результати визнано успішними.

Також українська ракета-дрон "Пекло", згадки про яку вперше з’явилися у грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом.

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Хто такий Павло Нарожний?

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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