'По Москві теж вдаримо': чим небезпечна для росіян нова українська ракета 'Сапсан'

Головне:
- У Росії немає шансу збити українську ракету "Сапсан"
- Балістична ракета схожа на "Іскандер-М" росіян
- Пріоритетні цілі для ракети - удари по аеродромах
Україна успішно розробила та запустила у виробництво балістичну ракету "Сапсан". Військовий аналітик Андрій Крамаров в ефірі КИЇВ24 висловив переконання, що російські окупанти не зможуть збити нову повітряну ціль.
За його словами, українська ракета "Сапсан" - це ракета "Іскандер-М" росіян.
Він додав, що ця ракета мала стати на озброєння ще у 2009 році, але програму її розробки закривали кілька разів, не виділяючи необхідне фінансування.
"Технологічна розробка була в якийсь момент вкрадена в нас. І у 2014 році "Іскандер-М" у росіян став на озброєння, а в нас, на жаль, оперативно-тактичного ракетного комплексу, балістичної ракети так і не було (на той момент - Главред)", - розповів він.
Крамаров наголосив, що росіяни жодним чином не зможуть збити ракету "Сапсан".
На його думку, пріоритетними цілями для української балістики є аеродроми тактичної авіації, з якої РФ закидає лінію фронту КАБами, а також місця розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів типу "Іскандер-М".
"Це перш за все пріоритетні цілі. Коли ми виконаємо свої задачі по цих цілях, тоді й по Москві теж вдаримо. В нього дальності вистачить і не тільки по Москві, а й по певних аеродромах, де в них зараз розміщена стратегічна авіація", - підкреслив військовий аналітик.
Українська балістика - новини за темою
Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна розпочала масове виробництво власної балістичної ракети "Сапсан".
Як писав Главред, у травні 2025 року Україна успішно провела випробування власної балістичної ракети "Сапсан".
Нещодавно військовий аналітик Валерій Рябих зазначив, що знищення трьох одиниць комплексу "Іскандер" свідчить про наявність у ЗСУ потужних засобів ураження. За його словами, нова балістика України вже проходить бойове випробування.
Інші новини:
- Росія вдарила по полігону з бійцями ЗСУ - перші деталі
- Кількість жертв через обстріл Дніпра росте: під удар потрапило 10 дитячих садків
- Чи можливий компроміс із Путіним: важлива заява Зеленського щодо переговорів
Хто такий Андрій Крамаров
Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.
У минулому - співробітник банківської сфери.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред