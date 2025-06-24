'По Москві теж вдаримо': чим небезпечна для росіян нова українська ракета 'Сапсан'

За словами військового аналітика, балістична ракета "Сапсан" мала з’явитися на озброєнні України ще у 2009 році.

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Нова балістична ракета України може дістати аж до Москви / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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У Росії немає шансу збити українську ракету "Сапсан"

Балістична ракета схожа на "Іскандер-М" росіян

Пріоритетні цілі для ракети - удари по аеродромах

Україна успішно розробила та запустила у виробництво балістичну ракету "Сапсан". Військовий аналітик Андрій Крамаров в ефірі КИЇВ24 висловив переконання, що російські окупанти не зможуть збити нову повітряну ціль.

За його словами, українська ракета "Сапсан" - це ракета "Іскандер-М" росіян.

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Він додав, що ця ракета мала стати на озброєння ще у 2009 році, але програму її розробки закривали кілька разів, не виділяючи необхідне фінансування.

"Технологічна розробка була в якийсь момент вкрадена в нас. І у 2014 році "Іскандер-М" у росіян став на озброєння, а в нас, на жаль, оперативно-тактичного ракетного комплексу, балістичної ракети так і не було (на той момент - Главред)", - розповів він.

Крамаров наголосив, що росіяни жодним чином не зможуть збити ракету "Сапсан".

На його думку, пріоритетними цілями для української балістики є аеродроми тактичної авіації, з якої РФ закидає лінію фронту КАБами, а також місця розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів типу "Іскандер-М".

"Це перш за все пріоритетні цілі. Коли ми виконаємо свої задачі по цих цілях, тоді й по Москві теж вдаримо. В нього дальності вистачить і не тільки по Москві, а й по певних аеродромах, де в них зараз розміщена стратегічна авіація", - підкреслив військовий аналітик.

Українські ракети / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна розпочала масове виробництво власної балістичної ракети "Сапсан".

Як писав Главред, у травні 2025 року Україна успішно провела випробування власної балістичної ракети "Сапсан".

Нещодавно військовий аналітик Валерій Рябих зазначив, що знищення трьох одиниць комплексу "Іскандер" свідчить про наявність у ЗСУ потужних засобів ураження. За його словами, нова балістика України вже проходить бойове випробування.

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