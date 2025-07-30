Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Сапсан" уже на підході: Шмигаль натякнув, коли запрацюють балістичні ракети

Руслан Іваненко
30 липня 2025, 19:02
923
Міністр оборони підтверджує наближення до використання української балістичної зброї.
Шмигаль, Сапсан, Оружие
Україна завершує розробку балістичних ракет для ударів по ворожих цілях углиб РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, wikipedia

Коротко:

  • Україна завершує розробку балістичних ракет
  • Ракета "Сапсан" уже запущена у виробництво
  • Озброєння зможе вражати цілі вглиб території РФ

Україна вже близька до отримання власного озброєння, здатного вражати цілі вглиб території Росії. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC News Україна.

Відповідаючи на питання, коли українські балістичні ракети почнуть використовувати проти ворога, Шмигаль зазначив:

відео дня

"Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу."

"Сапсан" — українська відповідь "Іскандеру"

Нагадаємо, що раніше військовий аналітик Андрій Крамаров повідомив про успішну розробку та запуск у виробництво української балістичної ракети "Сапсан". В ефірі КИЇВ24 він заявив, що:"російські окупанти не зможуть збити нову повітряну ціль."

Сапсан / Інфографіка Главред

За словами експерта, ракета "Сапсан" за своїми характеристиками відповідає російському комплексу "Іскандер-М".На думку Крамарова, серед головних цілей для української балістики — аеродроми тактичної авіації, з яких Росія скидає КАБи по лінії фронту, а також позиції оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".

Українська зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього наразі немає.

Крім того, військовий експерт Павло Нарожний розповів про ефективність українських керованих авіабомб (КАБ) у боротьбі з російською армією. Він підкреслив, що п’ятисоткілограмовий КАБ здатен легко знищувати будівлі.

Також українська ракета-дрон "Пекло", згадки про яку вперше з’явилися у грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом.

Читайте також:

Про джерело: ВВС

BBC – це британська суспільна телерадіомовна корпорація, яка надає широкий спектр послуг, включаючи телебачення, радіо та онлайн-контент, і є однією з найбільших та найвпливовіших телерадіомовних організацій у світі.

BBC має українську службу, яка надає новини та інформацію українською мовою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні зброя балістичні ракети Денис Шмигаль Ракета "Сапсан"
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Орбан зробив несподівану заяву про Зеленського і вибухнув цинізмом

Орбан зробив несподівану заяву про Зеленського і вибухнув цинізмом

19:46Війна
Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

19:41Синоптик
На Покровському напрямку ситуація критична: 6 бригад можуть потрапити в оточення

На Покровському напрямку ситуація критична: 6 бригад можуть потрапити в оточення

19:21Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 30 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 31 липня: Кроликам - нещастя, Коням - труднощі

Китайський гороскоп на завтра 31 липня: Кроликам - нещастя, Коням - труднощі

Пресняков терміново втік із Росії: спіймали в туалеті

Пресняков терміново втік із Росії: спіймали в туалеті

Менше 100 років тому в Україні про Азовське море не чули: у чому причина

Менше 100 років тому в Україні про Азовське море не чули: у чому причина

Життя повернеться на 180 градусів: 4 знаків зодіаку чекають круті зміни 30 липня

Життя повернеться на 180 градусів: 4 знаків зодіаку чекають круті зміни 30 липня

Останні новини

20:42

Правило 80 кілометрів: чому експерти радять не доводити бак до "сухого"

20:36

"Воно не працює": Олена Шоптенко розлучилася з чоловіком і назвала причину

20:26

58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою

20:25

Немита Європа — правда чи міф? Історія гігієни без прикрас

20:10

Білизна з пральної машини засліпить чистотою: один натуральний засіб створить дивоВідео

США та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - ХараСША та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - Хара
19:52

Чому росіяни стягують елітні війська на Тендрівську косу: у ЗСУ розгадали задум ворога

19:46

Орбан зробив несподівану заяву про Зеленського і вибухнув цинізмом

19:41

Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

19:25

Останній день перед Успенським постом: що не можна робити вдома 31 липня, прикмети

Реклама
19:21

На Покровському напрямку ситуація критична: 6 бригад можуть потрапити в оточення

19:15

Сміх крізь кров: найдурніші причини воєн, які стали реальністю

19:10

Навіщо в Україні хочуть заборонити публічне виконання пісень російською мовоюПогляд

19:08

Чому не відключається насосна станція: просте і швидке вирішення проблемиВідео

19:02

"Сапсан" уже на підході: Шмигаль натякнув, коли запрацюють балістичні ракети

18:27

Путіна посадять за перемовини із Зеленським лише за однієї умови - ОП

18:17

"Людей не хапають": Шмигаль заявив, що мобілізація на 90% проходить без скандалів

18:13

Як українська мова сформувала російську: мовна правда поза імперськими міфами

18:05

Ідеально збережеться до весни: де правильно зберігати картоплю у квартиріВідео

18:02

"Дії РФ такі ж, як перед втратою Селидового" - лейтенант розкрив правду про Покровськ

17:57

Важливе рішення для українців: яка ще одна категорія отримає право на відстрочку

Реклама
17:50

Долар та євро пішли в круте піке: на українців чекає новий курс валют

17:34

Лорак укотре вразила своїм невіглаством

17:23

Світло в кінці тунелю: які ТОП-4 знаки зодіаку на порозі великого прориву

17:14

У Миколаєві чоловік стрибнув із мосту, тікаючи від співробітників ТЦК

17:11

Юристи: і критики, і прихильники "закону про НАБУ" вимагають реформ системи через відсутність результатів

17:10

Чи можуть жінки-медики виїжджати за кордон: юрист чітко відповів

17:01

Олія та спирт – табу: що насправді потрібно робити, якщо укусив кліщВідео

16:58

Як прочистити злив за лічені секунди: тямущий сантехнік розкрив хитрий трюкВідео

16:52

Рятувальники не встигли: трагічно не стало відомої олімпійської чемпіонки

16:33

Трамп покарав Індію за війну Путіна: Нью-Делі отримав мита у 25%

16:26

"Ламає психіку": Катя Остапчук розкрила дивну деталь особистого життя Слави Дьоміна

16:11

"Він був улюбленцем фанатів": помер фронтмен легендарного гурту Iron Maiden

16:06

Біля ЧАЕС вчені зробили дивовижне відкриття: що знайшли в озерах і річках

15:59

Від мух не залишиться і сліду: допоможе один дешевий кухонний інгредієнтВідео

15:49

У Путіна відреагували на наміри Трампа запровадити санкції: як заспокоюють росіян

15:36

Готував удари по аеродромах з F-16 та Mirage 2000: у ВПС знайшли "крота"

15:29

Певні види сигарет в Україні зникнуть з прилавків: яку заборону введе Рада

15:20

Чому 31 липня не можна прати та купатися у водоймах: яке церковне свято

15:18

Провісник інсульту: Олена Мозгова опинилася в лікарні в небезпечному стані

15:01

Жорстокий контраст війни: Грубич показав, як змінився його син-воїн після важкого поранення

Реклама
14:56

"Найближчим часом": у Польщі зробили заяву про призупининення війни в Україні

14:55

Росіяни атакували будівлю Сумської ОДА: є постраждалі, перші деталі

14:54

Великий бізнес на маленьких шкідниках: українці масово заробляють на сараніВідео

14:35

Коли курс долара може підскочити до 46 гривень - невтішний прогноз

14:32

Ворог може втратити плацдарм на півдні: окупанти бояться висадки ЗСУ

14:16

На межі рецесії і зламу: МВФ дав похмурий прогноз щодо економіки Росії

14:09

Зникнуть першими зі столу: рецепт маринованих кабачків за 5 хвилин

13:58

Як швидко прибрати запах у туалеті: геніальний і дуже простий спосібВідео

13:52

Різкий стрибок більше 150 гривень: в Україні підвищили ціни на базовий овоч

13:47

Деяких жінок автоматично братимуть на військовий облік: хто у списку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти