"Сапсан" уже на підході: Шмигаль натякнув, коли запрацюють балістичні ракети

Коротко:
- Україна завершує розробку балістичних ракет
- Ракета "Сапсан" уже запущена у виробництво
- Озброєння зможе вражати цілі вглиб території РФ
Україна вже близька до отримання власного озброєння, здатного вражати цілі вглиб території Росії. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC News Україна.
Відповідаючи на питання, коли українські балістичні ракети почнуть використовувати проти ворога, Шмигаль зазначив:
"Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу."
"Сапсан" — українська відповідь "Іскандеру"
Нагадаємо, що раніше військовий аналітик Андрій Крамаров повідомив про успішну розробку та запуск у виробництво української балістичної ракети "Сапсан". В ефірі КИЇВ24 він заявив, що:"російські окупанти не зможуть збити нову повітряну ціль."
За словами експерта, ракета "Сапсан" за своїми характеристиками відповідає російському комплексу "Іскандер-М".На думку Крамарова, серед головних цілей для української балістики — аеродроми тактичної авіації, з яких Росія скидає КАБи по лінії фронту, а також позиції оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".
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Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього наразі немає.
Крім того, військовий експерт Павло Нарожний розповів про ефективність українських керованих авіабомб (КАБ) у боротьбі з російською армією. Він підкреслив, що п’ятисоткілограмовий КАБ здатен легко знищувати будівлі.
Також українська ракета-дрон "Пекло", згадки про яку вперше з’явилися у грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом.
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Про джерело: ВВС
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