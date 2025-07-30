"Сапсан" уже на підході: Шмигаль натякнув, коли запрацюють балістичні ракети

Міністр оборони підтверджує наближення до використання української балістичної зброї.

https://glavred.net/war/sapsan-uzhe-na-podhode-shmygal-nameknul-kogda-zarabotayut-ballisticheskie-rakety-10685852.html Посилання скопійоване

Україна завершує розробку балістичних ракет для ударів по ворожих цілях углиб РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, wikipedia

Коротко:

Україна завершує розробку балістичних ракет

Ракета "Сапсан" уже запущена у виробництво

Озброєння зможе вражати цілі вглиб території РФ

Україна вже близька до отримання власного озброєння, здатного вражати цілі вглиб території Росії. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC News Україна.

Відповідаючи на питання, коли українські балістичні ракети почнуть використовувати проти ворога, Шмигаль зазначив:

відео дня

"Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу."

"Сапсан" — українська відповідь "Іскандеру"

Нагадаємо, що раніше військовий аналітик Андрій Крамаров повідомив про успішну розробку та запуск у виробництво української балістичної ракети "Сапсан". В ефірі КИЇВ24 він заявив, що:"російські окупанти не зможуть збити нову повітряну ціль."

Сапсан / Інфографіка Главред

За словами експерта, ракета "Сапсан" за своїми характеристиками відповідає російському комплексу "Іскандер-М".На думку Крамарова, серед головних цілей для української балістики — аеродроми тактичної авіації, з яких Росія скидає КАБи по лінії фронту, а також позиції оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".

Українська зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього наразі немає.

Крім того, військовий експерт Павло Нарожний розповів про ефективність українських керованих авіабомб (КАБ) у боротьбі з російською армією. Він підкреслив, що п’ятисоткілограмовий КАБ здатен легко знищувати будівлі.

Також українська ракета-дрон "Пекло", згадки про яку вперше з’явилися у грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом.

Читайте також:

Про джерело: ВВС BBC – це британська суспільна телерадіомовна корпорація, яка надає широкий спектр послуг, включаючи телебачення, радіо та онлайн-контент, і є однією з найбільших та найвпливовіших телерадіомовних організацій у світі. BBC має українську службу, яка надає новини та інформацію українською мовою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред