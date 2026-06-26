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Атаки "Шахедів" уже не будуть такими, як раніше: "Флеш" назвав головну причину

Марія Николишин
26 червня 2026, 22:16
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Росіяни більше не зможуть керувати "Шахедами" в режимі реального часу.
Атаки 'Шахедів' уже не будуть такими, як раніше: 'Флеш' назвав головну причину
РФ змінить тактику ударів "Шахедами" / колаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash, ua.depositphotos.com

Головне із заяви "Флеша":

  • Вимкнення ретрансляторів змінило тактику атак РФ
  • "Шахеди" більше не керуються в режимі реального часу
  • Дрони втратили можливість вести онлайн-розвідку

Атаки "Шахедів" на Київ і захід України після вимкнення білоруських ретрансляторів продовжаться, але їхній характер суттєво зміниться. Про це заявив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв’ю Суспільному.

За його словами, без ретрансляторів росіяни більше не зможуть керувати "Шахедами" в режимі реального часу, тому атаки відбуватимуться лише по GPS-координатах.

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"Ключова втрата для РФ - розвідувальна функція. Завдяки мережам ретрансляторів окупанти не лише атакували, а й вели розвідку: шукали об'єкти інфраструктури, позиції ППО тощо. Відтепер цього не буде", - наголосив він.

"Флеш" додав, що також припиняться онлайн-атаки на рухомі цілі, зокрема локомотиви потягів і засоби ППО.

"Для цього потрібна mesh-мережа та радіоканал керування, яких без ретрансляторів немає", - каже радник міністра оборони.

Сергій Бескрестнов "Флеш"
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

РФ може накопичувати ресурси для масованого удару

Очільник відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю заявив, що інтенсивність російських ударів по Україні могла скоротитися, тому що диктатор Володимир Путін наказав своїй армії зекономити ресурси для нових масованих атак.

За його словами, минулого тижня Росія запустила по Україні близько 900 безпілотників і 12 ракет. Це на 35% менше за кількістю дронів та на 84% - за кількістю ракет.

"Це дійсно тривожний знак, адже саме після різкого зменшення інтенсивності ударів починається серія масованих атак з боку Росії", - підкреслив він.

Атаки 'Шахедів' уже не будуть такими, як раніше: 'Флеш' назвав головну причину
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 червня російська окупаційна армія атакувала Суми, Одеську та Запорізьку області. Зокрема, у Сумах армія РФ атакувала 9-поверховий житловий будинок. Ударний безпілотник влучив у дах багатоповерхівки.

Рятувальники евакуювали близько 40 мешканців будинку.

Ввечері 25 червня російські окупанти атакували Київ ракетами. В результаті удару двоє людей постраждали. В Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території.

У ніч на 22 червня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками цивільне судноплавство в Чорному морі. Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено три цивільні торгові судна, які прямували до портів Одеської області.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. З 25 січня 2026 року — радник Міністра оборони України.

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України.

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