Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Після саміту НАТО Трампа таємно вивезли з Туреччини у фургоні з їжею – WP

Віталій Кірсанов
11 серпня 2026, 09:52
google news Підпишіться
на нас в Google
В Анкарі Трамп справді піднявся на борт старого "Air Force One". Але через кілька хвилин його таємно пересадили на інший літак - C-32A ВПС США.
Після саміту НАТО Трампа таємно вивезли з Туреччини у фургоні з їжею
Трампа після саміту НАТО таємно вивезли з Туреччини у фургоні з їжею / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, wikipedia.org

Коротко:

  • До Туреччини Трамп прибув на літаку Boeing 747-8, наданому Катаром
  • Для повернення до США задіяли аеропортову вантажівку кейтерингової служби
  • Операцію провели в умовах максимальної секретності

Президент США Дональд Трамп після завершення саміту НАТО в Туреччині покинув країну в рамках секретної операції, яка була організована через побоювання можливого замаху. Як пише The Washington Post з посиланням на джерела, американського лідера непомітно перевезли з аеропорту в кейтеринговій вантажівці, після чого він пересів на військовий літак.

До Туреччини Трамп прибув на Boeing 747-8, наданому Катаром. Однак після саміту він повідомив у соцмережах, що для зворотного перельоту скористається колишнім літаком Air Force One, а не катарським бортом. Своє рішення президент пояснив міркуваннями безпеки.

відео дня

В Анкарі Трамп дійсно з’явився перед камерами й піднявся на борт старого "Air Force One". Але через кілька хвилин його таємно доставили на інший літак - C-32A ВПС США. Для цього задіяли звичайну аеропортову кейтерингову вантажівку, призначену для завантаження їжі та інших необхідних припасів на борт.

За інформацією WP, Трамп разом із кількома співробітниками сів у вантажівку, після чого спеціальна гідравлічна платформа підняла його до дверей літака. При цьому машина під’їхала до протилежного боку борту, подалі від входу, через який президент щойно пройшов на очах у журналістів.

Операцію провели в умовах максимальної секретності. За словами джерел видання, про справжній маршрут президента не знали навіть деякі співробітники Білого дому та журналісти, які були впевнені, що Трамп перебуває на борту Air Force One.

Однією з головних причин такого заходу безпеки стали побоювання щодо можливого нападу з боку Ірану. Туреччина, де проходив саміт НАТО, знаходиться в безпосередній близькості від Ірану, що враховувалося американськими службами під час оцінки потенційних загроз.

Використання літака-приманки для приховування маршруту президента США не є безпрецедентним випадком. Аналогічний прийом застосовували під час закордонної поїздки президента Білла Клінтона.

У березні 2000 року, під час візиту Клінтона до Пакистану, глава держави залишив звичний білий літак, тоді як справжній Air Force One використовувався для введення можливих спостерігачів в оману.

Як розповів WP американський чиновник, обізнаний із практикою забезпечення безпеки президентів, за останні три десятиліття "Air Force One" неодноразово виконував роль літака-приманки в ситуаціях, коли існувала серйозна загроза або президент прямував до потенційно небезпечного регіону.

Хоча Air Force One має високий рівень захисту, його легко помітити через характерний зовнішній вигляд. Тому в умовах підвищеної загрози перевезення президента на іншому літаку може виявитися безпечнішим варіантом.

Саммит НАТО - главное

Саммит НАТО в Анкаре (Турция) прошел 7-8 июля 2026 года в президентском комплексе. Он стал 36-й официальной встречей лидеров стран Альянса и завершился принятием итоговой декларации.

Президент США Дональд Трамп впервые прибыл в Анкару в сопровождении делегации из примерно 1400 человек. Отель, где остановился Трамп, был полностью зарезервирован для американской стороны.

Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро на оборону, вооружение и подготовку военных в 2026 году. Также подтверждено намерение сохранить этот уровень поддержки в 2027 году.

По итогам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа было объявлено, что США готовы предоставить лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot непосредственно в Украине.

Читайте також:

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить оперативні новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. З серпня 2013 року належить мільярдерові Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини США Boeing Дональд Трамп саміт НАТО Трамп новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні зміниться погода: країну охопить прохолодне повітря

В Україні зміниться погода: країну охопить прохолодне повітря

11:56Синоптик
"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиці

"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиці

10:59Війна
Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

10:53Світ
Реклама

Популярне

Більше
Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чого

Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чого

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 29 с

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглість

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглість

Як прибрати пил з рослин: простий трюк, який замінить нудне протирання листя

Як прибрати пил з рослин: простий трюк, який замінить нудне протирання листя

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

Останні новини

12:12

Зірка "Мамахихотала" розлучається з нардепом після 18 років шлюбу: "Подаємо заяву"

12:08

На сирі з'явилась пліснява: коли її можна зрізати, а коли краще викинутиВідео

12:07

Волочкову не пустили на рейс: вона влаштувала істерикуВідео

11:56

В Україні зміниться погода: країну охопить прохолодне повітря

11:51

Як зрозуміти, що дерево становить небезпеку і його час зрубати: основні ознакиВідео

"Можуть втратити бронювання за один день": юрист - про зміни в мобілізації восени“Можуть втратити бронювання за один день”: юрист - про зміни в мобілізації восени
11:47

Померла, сидячи на дивані: у Росії померла популярна актриса-балерина

11:09

Євгенія Власова переспівала свій легендарний хіт українською мовоюВідео

11:04

Китайський гороскоп на завтра, 12 серпня: Драконам — прохання, Коням — прощання

11:00

Гороскоп на завтра, 12 серпня: Левам - сюрприз, Терезам - зміни

Реклама
10:59

"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиціФото

10:56

"Равлик рухався швидше": посол Великої Британії оцінив темпи наступу РФ

10:53

Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

10:33

"Виглядає несправжнім": вагітна Енн Гетевей здивувала виглядом оголеного животаВідео

09:52

Після саміту НАТО Трампа таємно вивезли з Туреччини у фургоні з їжею – WP

09:48

Бронювання під загрозою: чому бізнесу стало складніше отримати статус критично важливогоВідео

09:47

Від Сенниченка до Ocean Plaza: у ФДМУ говорять про системний тиск на приватизацію

09:47

"Іще народжу": Пономарьов зробив заяву щодо третьої дитини

09:31

ЗСУ відбили майже 27 кв. км території, але РФ тисне на кількох напрямках - ISW

08:34

Український дрон пролетів понад 1500 км до Орська: горить великий НПЗВідео

08:22

РФ вдарила по Запоріжжю ракетами і КАБами: у місті багато загиблих та постраждалих

Реклама
07:40

Нічний удар по Києву: Росія атакувала дитячу лікарню, спалахнули пожежіФото

06:55

Пожежа та дим над Воронезькою областю: горить логістичний хаб WildberriesВідео

05:11

Їх майже забули у часи СРСР: 5 питомо українських слів, які варто повернути у лексикон

04:30

Фінансові проблеми залишаться позаду: які знаки зодіаку отримають рідкісний шанс

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 29 с

03:27

Що посадити на підвіконні: які рослини можна вирощувати вдома цілий рік

03:03

Не втягнулася кришка на банці: як зберегти консервацію в першу добу

02:26

Тест на IQ: потрібно знайти число 96 серед 69 за п'ять секунд

02:15

Урожай помідорів різко зросте: садівники розкрили просту хитрістьВідео

00:42

У Києві та Запоріжжі вибухи, РФ вдарила балістикою: є жертви та "прильоти"

00:01

"Паузи мінімальні": полковник назвав терміни та цілі нового обстрілу РФ

10 серпня, понеділок
23:44

Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чогоВідео

23:10

НБУ різко підвищив валютні ліміти: скільки тепер доступно за карткою

23:07

"Палац Путіна" залишився без захисту після атак України - The Telegraph

23:04

Три знаки зодіаку вступають у нову еру 11 серпня: кому всміхнеться доля

22:21

Гаманці тріщатимуть від купюр: які знаки зодіаку купатимуться в розкоші

22:13

Табу на вибір імені для дитини в Україні — про які заборони знають не всі

22:10

РФ отримала нову балістику з КНДР: Зеленський попередив про загрозуВідео

21:57

Залп десятків ракет по Україні за раз: "Мадяр" розкрив плани РФ

21:52

Сонячне затемнення 12 серпня: які регіони України побачать дивовижне явище

Реклама
21:31

Секретний лайфхак із лавровим листом — навіщо його додають у цукорницю

21:15

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглістьВідео

21:02

Кондиціонер більше не потрібен: один простий предмет допоможе пережити нічну спекуВідео

20:56

Український МіГ-29 розбився на Одещині: у ПС розповіли про долю льотчика

20:47

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

20:44

Польща виставила умову Україні для вступу в ЄС - що вимагає

20:02

Повістка, ВЛК і розшук: юрист розповів про наслідки втрати бронюванняВідео

20:01

Навіщо протикати яйце голкою: секретний кулінарний трюк для господинь

19:58

Ціни на товари та продукти підскочили: у Держстаті розкрили, що подорожчало

19:45

Помідори тріскаються під час дозрівання: яка помилка псує весь урожайВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти