Після саміту НАТО Трампа таємно вивезли з Туреччини у фургоні з їжею – WP

В Анкарі Трамп справді піднявся на борт старого "Air Force One". Але через кілька хвилин його таємно пересадили на інший літак - C-32A ВПС США.

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Трампа після саміту НАТО таємно вивезли з Туреччини у фургоні з їжею / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, wikipedia.org

Коротко:

До Туреччини Трамп прибув на літаку Boeing 747-8, наданому Катаром

Для повернення до США задіяли аеропортову вантажівку кейтерингової служби

Операцію провели в умовах максимальної секретності

Президент США Дональд Трамп після завершення саміту НАТО в Туреччині покинув країну в рамках секретної операції, яка була організована через побоювання можливого замаху. Як пише The Washington Post з посиланням на джерела, американського лідера непомітно перевезли з аеропорту в кейтеринговій вантажівці, після чого він пересів на військовий літак.

До Туреччини Трамп прибув на Boeing 747-8, наданому Катаром. Однак після саміту він повідомив у соцмережах, що для зворотного перельоту скористається колишнім літаком Air Force One, а не катарським бортом. Своє рішення президент пояснив міркуваннями безпеки.

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В Анкарі Трамп дійсно з’явився перед камерами й піднявся на борт старого "Air Force One". Але через кілька хвилин його таємно доставили на інший літак - C-32A ВПС США. Для цього задіяли звичайну аеропортову кейтерингову вантажівку, призначену для завантаження їжі та інших необхідних припасів на борт.

За інформацією WP, Трамп разом із кількома співробітниками сів у вантажівку, після чого спеціальна гідравлічна платформа підняла його до дверей літака. При цьому машина під’їхала до протилежного боку борту, подалі від входу, через який президент щойно пройшов на очах у журналістів.

Операцію провели в умовах максимальної секретності. За словами джерел видання, про справжній маршрут президента не знали навіть деякі співробітники Білого дому та журналісти, які були впевнені, що Трамп перебуває на борту Air Force One.

Однією з головних причин такого заходу безпеки стали побоювання щодо можливого нападу з боку Ірану. Туреччина, де проходив саміт НАТО, знаходиться в безпосередній близькості від Ірану, що враховувалося американськими службами під час оцінки потенційних загроз.

Використання літака-приманки для приховування маршруту президента США не є безпрецедентним випадком. Аналогічний прийом застосовували під час закордонної поїздки президента Білла Клінтона.

У березні 2000 року, під час візиту Клінтона до Пакистану, глава держави залишив звичний білий літак, тоді як справжній Air Force One використовувався для введення можливих спостерігачів в оману.

Як розповів WP американський чиновник, обізнаний із практикою забезпечення безпеки президентів, за останні три десятиліття "Air Force One" неодноразово виконував роль літака-приманки в ситуаціях, коли існувала серйозна загроза або президент прямував до потенційно небезпечного регіону.

Хоча Air Force One має високий рівень захисту, його легко помітити через характерний зовнішній вигляд. Тому в умовах підвищеної загрози перевезення президента на іншому літаку може виявитися безпечнішим варіантом.

Саммит НАТО - главное

Саммит НАТО в Анкаре (Турция) прошел 7-8 июля 2026 года в президентском комплексе. Он стал 36-й официальной встречей лидеров стран Альянса и завершился принятием итоговой декларации.

Президент США Дональд Трамп впервые прибыл в Анкару в сопровождении делегации из примерно 1400 человек. Отель, где остановился Трамп, был полностью зарезервирован для американской стороны.

Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро на оборону, вооружение и подготовку военных в 2026 году. Также подтверждено намерение сохранить этот уровень поддержки в 2027 году.

По итогам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа было объявлено, что США готовы предоставить лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot непосредственно в Украине.

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