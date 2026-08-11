"Нова Пошта" працюватиме по-новому: компанія переходить на спецмодель сортування

У "Новій пошті" повідомили, що компанія поступово переходить на децентралізовану систему сортування.

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"Нова Пошта" працюватиме по-новому / колаж: Главред, фото: t.me/novapostcorp

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Головна мета нововведень - підвищити стійкість логістики

Мережа оператора налічує понад 56 тис. пунктів обслуговування по всій Україні

"Нова Пошта" реорганізує робочі процеси та змінює підхід до сортування відправлень. У компанії пояснили, що зміни пов’язані з необхідністю адаптувати логістичну систему до роботи в умовах військових ризиків.

Головна мета нововведень - підвищити стійкість логістики, забезпечити додатковий захист посилок та зберегти стабільність доставки навіть у складних умовах.

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У "Новій пошті" повідомили, що компанія поступово переходить на децентралізовану систему сортування. Крім того, будуть використовуватися резервні рішення для обробки відправлень, що дозволить підтримувати роботу мережі у разі виникнення перебоїв.

Сьогодні мережа оператора налічує понад 56 тисяч пунктів обслуговування по всій Україні. У компанії наголошують, що основний принцип залишається незмінним - доставляти відправлення клієнтів максимально швидко незалежно від обставин.

"Наша мета незмінна - доставляти швидко за будь-яких умов", - йдеться в повідомленні.

Дізнатися про поточне місцезнаходження посилки та перевірити статус її доставки клієнти, як і раніше, можуть через офіційний мобільний додаток "Нової пошти".

"З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо й не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів або розташування об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Раніше в "Новій пошті" попередили, що затримки в доставці відправлень можуть бути пов’язані з наслідками ворожих атак на логістичні термінали. Удари впливають на терміни доставки через перепланування логістичних маршрутів та ручну обробку відправлень.

Удари по "Новій пошті" - подробиці

Як повідомляв Главред, останнім часом росіяни масово атакують відділення та термінали "Нової пошти".

Зокрема, під обстріл потрапили об’єкти компанії в Харкові, Запоріжжі, Сумах, Полтаві, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Після чергових російських ударів по інфраструктурі українських компаній уряд готує комплекс заходів для підтримки бізнесу. Зокрема, підприємствам нададуть пріоритетний доступ до державних приміщень, щоб вони могли розсіяти свої складські потужності та зменшити ризики втрати товарів.

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Про джерело: "Нова пошта" "Нова пошта" - українська приватна логістична компанія, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу та приватним особам повний спектр логістичних та супутніх послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

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