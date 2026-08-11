Померла, сидячи на дивані: у Росії померла популярна актриса-балерина

Жінка багато років боролася з хворобою Паркінсона, а її тіло виявила сусідка, якій не вдалося додзвонитися до неї.

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Померла Наталія Трубнікова / Колаж "Главред", фото "Стархіт"

Коротко:

Що сталося з актрисою Трубніковою

Чим вона прославилася

У терористичній Росії стало відомо про смерть популярної російської актриси-балерини Наталії Трубнікової.

Як пишуть російські пропагандисти, вона померла на 72-му році життя в Москві. Актриса багато років боролася з хворобою Паркінсона. Її без ознак життя виявили в квартирі в Тверському районі.

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У РФ померла популярна актриса / Фото Стархіт

Останній контакт з артисткою підтримувала сусідка, яка згодом і забила на сполох через її мовчання.

"Її виявила сусідка в квартирі у Тверському районі. Жінки спілкувалися напередодні вранці, але ввечері артистка перестала відповідати на дзвінки. Сусідка зайшла до неї і знайшла Трубнікову без ознак життя - вона померла, сидячи на дивані", - повідомляє джерело.

На рахунку актриси та балерини - понад 10 робіт у кіно. Серед них ролі в таких проєктах, як "Музичні ігри", "Фантазер", "Таємниця снігової королеви", "31 червня" та інші.

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