"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиці

У Києві ракетним ударом пошкоджено будівлю інфекційної лікарні, а Херсон і Харків залишилися без світла після влучань у підстанції.

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Зеленський повідомив про наслідки масованої атаки РФ - 6 загиблих, 19 поранених / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне із заяви Зеленського:

Атака РФ була розрахована на удар по цивільній інфраструктурі

Москва готується не до миру, а до ескалації

Шість загиблих і 19 поранених у Запоріжжі

У Києві ракетою пошкоджено інфекційну лікарню

У ніч на 11 серпня армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Є жертви та постраждалі. Подробиці оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, шестеро людей загинули та ще дев’ятнадцять отримали поранення внаслідок масованого російського удару по Запоріжжю. Місто було атаковане північнокорейською балістичною зброєю, ракетами "Циркон" та керованими авіабомбами.

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Роботи з ліквідації наслідків тривали з ночі, рятувальники досі гасять пожежу в одному з місць влучень. Розподіл цілей, за словами президента, не був випадковим.

"Жорстока атака, розрахована так, щоб завдати максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі", - зазначив Зеленський.

Окупанти не обмежилися одним містом. У столиці ракета пошкодила будівлю інфекційної лікарні та промислові підприємства, а в Херсоні та Харкові вночі зафіксували влучання в підстанції, через що частина споживачів залишилася без електропостачання. Усі служби працюють над відновленням.

Під обстрілами також опинилися Донецька, Дніпропетровська та Миколаївська області.

Крім ракет, окупанти застосували по Україні понад 120 дронів, і більшість із них - реактивні "шахеди". У прифронтових громадах атаки безпілотниками фіксують практично щодня.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Москва готується не до миру"

Президент пов’язує нинішню інтенсивність обстрілів із системною підготовкою Росії до затяжної кампанії - від виробничих потужностей до кадрового ресурсу армії.

"Кожен крок Росії - нарощування виробництва балістичної зброї, залучення північнокорейських засобів, підготовка до мобілізації - все це свідчить про те, що Москва готується не до миру, а до ескалації. І реагувати світові потрібно зараз, не чекати", - підкреслив він.

Серед конкретних кроків, яких Київ очікує від партнерів, - точкові обмеження проти виробників, залучених до військових замовлень, та посилення протиповітряної оборони.

"Більше санкційного тиску саме на підприємства, які працюють на російську війну, більше допомоги для України у сфері ППО - все це потрібно, щоб у світу був шанс", - додав Зеленський.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 11 серпня (з 18:00 10 серпня) армія РФ атакувала Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами "Циркон" і балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23.

"Основний напрямок удару - Київська область, Запоріжжя", - повідомили у ПС ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 98 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 21 локацію, а також падіння збитих (уламки) у п’яти локаціях.

Звіт Повітряних сил ЗСУ за 11 серпня 2026 року / t.me/kpszsu

Атака РФ на Україну 11 серпня - новини

Як писав Главред, у ніч на 11 серпня в Києві пролунали вибухи - армія країни-агресора РФ обстріляла столицю балістичними ракетами. У результаті нічної російської атаки постраждала одна людина.

Шестеро людей загинули та ще 19 отримали поранення внаслідок масованого комбінованого удару російських військ по Запоріжжю в ніч на 9 серпня. Окупанти застосували ракети та авіабомби, у місті спалахнули пожежі та зникло електропостачання.

Цілями стали промислові об’єкти та інфраструктура, однак під ударом опинилася й житлова зона: пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, нежитлові споруди та гаражний кооператив.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попередили, що Росія готує масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі Києва вже в найближчі тижні.

Зазначається, що для атак противник може задіяти стратегічний резерв балістичних ракет, щоб завдати максимальної шкоди до 24 серпня.

"Росія може прагнути розпочати свою ударну кампанію 2026–2027 років у серпні, щоб скористатися постійним дефіцитом ракет-перехоплювачів балістичних ракет в Україні", - зазначають аналітики.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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