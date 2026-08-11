Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні - нові подробиці

Анна Ярославська
11 серпня 2026, 10:59
google news Підпишіться
на нас в Google
У Києві ракетним ударом пошкоджено будівлю інфекційної лікарні, а Херсон і Харків залишилися без світла після влучань у підстанції.
Напад РФ на Україну
Зеленський повідомив про наслідки масованої атаки РФ - 6 загиблих, 19 поранених / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне із заяви Зеленського:

  • Атака РФ була розрахована на удар по цивільній інфраструктурі
  • Москва готується не до миру, а до ескалації
  • Шість загиблих і 19 поранених у Запоріжжі
  • У Києві ракетою пошкоджено інфекційну лікарню

У ніч на 11 серпня армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Є жертви та постраждалі. Подробиці оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, шестеро людей загинули та ще дев’ятнадцять отримали поранення внаслідок масованого російського удару по Запоріжжю. Місто було атаковане північнокорейською балістичною зброєю, ракетами "Циркон" та керованими авіабомбами.

відео дня

Роботи з ліквідації наслідків тривали з ночі, рятувальники досі гасять пожежу в одному з місць влучень. Розподіл цілей, за словами президента, не був випадковим.

"Жорстока атака, розрахована так, щоб завдати максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі", - зазначив Зеленський.

Окупанти не обмежилися одним містом. У столиці ракета пошкодила будівлю інфекційної лікарні та промислові підприємства, а в Херсоні та Харкові вночі зафіксували влучання в підстанції, через що частина споживачів залишилася без електропостачання. Усі служби працюють над відновленням.

Під обстрілами також опинилися Донецька, Дніпропетровська та Миколаївська області.

Крім ракет, окупанти застосували по Україні понад 120 дронів, і більшість із них - реактивні "шахеди". У прифронтових громадах атаки безпілотниками фіксують практично щодня.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Москва готується не до миру"

Президент пов’язує нинішню інтенсивність обстрілів із системною підготовкою Росії до затяжної кампанії - від виробничих потужностей до кадрового ресурсу армії.

"Кожен крок Росії - нарощування виробництва балістичної зброї, залучення північнокорейських засобів, підготовка до мобілізації - все це свідчить про те, що Москва готується не до миру, а до ескалації. І реагувати світові потрібно зараз, не чекати", - підкреслив він.

Серед конкретних кроків, яких Київ очікує від партнерів, - точкові обмеження проти виробників, залучених до військових замовлень, та посилення протиповітряної оборони.

"Більше санкційного тиску саме на підприємства, які працюють на російську війну, більше допомоги для України у сфері ППО - все це потрібно, щоб у світу був шанс", - додав Зеленський.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 11 серпня (з 18:00 10 серпня) армія РФ атакувала Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами "Циркон" і балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23.

"Основний напрямок удару - Київська область, Запоріжжя", - повідомили у ПС ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 98 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 21 локацію, а також падіння збитих (уламки) у п’яти локаціях.

Звіт Повітряних сил ВСК за 11 серпня 2026 року
Звіт Повітряних сил ЗСУ за 11 серпня 2026 року / t.me/kpszsu

Атака РФ на Україну 11 серпня - новини

Як писав Главред, у ніч на 11 серпня в Києві пролунали вибухи - армія країни-агресора РФ обстріляла столицю балістичними ракетами. У результаті нічної російської атаки постраждала одна людина.

Шестеро людей загинули та ще 19 отримали поранення внаслідок масованого комбінованого удару російських військ по Запоріжжю в ніч на 9 серпня. Окупанти застосували ракети та авіабомби, у місті спалахнули пожежі та зникло електропостачання.

Цілями стали промислові об’єкти та інфраструктура, однак під ударом опинилася й житлова зона: пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, нежитлові споруди та гаражний кооператив.

  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
Росія готує масштабні удари по енергетиці

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попередили, що Росія готує масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі Києва вже в найближчі тижні.

Зазначається, що для атак противник може задіяти стратегічний резерв балістичних ракет, щоб завдати максимальної шкоди до 24 серпня.

"Росія може прагнути розпочати свою ударну кампанію 2026–2027 років у серпні, щоб скористатися постійним дефіцитом ракет-перехоплювачів балістичних ракет в Україні", - зазначають аналітики.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиці

"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиці

10:59Війна
Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

10:53Світ
ЗСУ відбили майже 27 кв. км території, але РФ тисне на кількох напрямках - ISW

ЗСУ відбили майже 27 кв. км території, але РФ тисне на кількох напрямках - ISW

09:31Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чого

Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чого

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 29 с

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглість

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглість

Як прибрати пил з рослин: простий трюк, який замінить нудне протирання листя

Як прибрати пил з рослин: простий трюк, який замінить нудне протирання листя

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

Останні новини

12:12

Зірка "Мамахихотала" розлучається з нардепом після 18 років шлюбу: "Подаємо заяву"

12:08

На сирі з'явилась пліснява: коли її можна зрізати, а коли краще викинутиВідео

12:07

Волочкову не пустили на рейс: вона влаштувала істерикуВідео

11:56

В Україні зміниться погода: країну охопить прохолодне повітря

11:51

Як зрозуміти, що дерево становить небезпеку і його час зрубати: основні ознакиВідео

"Можуть втратити бронювання за один день": юрист - про зміни в мобілізації восени“Можуть втратити бронювання за один день”: юрист - про зміни в мобілізації восени
11:47

Померла, сидячи на дивані: у Росії померла популярна актриса-балерина

11:09

Євгенія Власова переспівала свій легендарний хіт українською мовоюВідео

11:04

Китайський гороскоп на завтра, 12 серпня: Драконам — прохання, Коням — прощання

11:00

Гороскоп на завтра, 12 серпня: Левам - сюрприз, Терезам - зміни

Реклама
10:59

"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиціФото

10:56

"Равлик рухався швидше": посол Великої Британії оцінив темпи наступу РФ

10:53

Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

10:33

"Виглядає несправжнім": вагітна Енн Гетевей здивувала виглядом оголеного животаВідео

09:52

Після саміту НАТО Трампа таємно вивезли з Туреччини у фургоні з їжею – WP

09:48

Бронювання під загрозою: чому бізнесу стало складніше отримати статус критично важливогоВідео

09:47

Від Сенниченка до Ocean Plaza: у ФДМУ говорять про системний тиск на приватизацію

09:47

"Іще народжу": Пономарьов зробив заяву щодо третьої дитини

09:31

ЗСУ відбили майже 27 кв. км території, але РФ тисне на кількох напрямках - ISW

08:34

Український дрон пролетів понад 1500 км до Орська: горить великий НПЗВідео

08:22

РФ вдарила по Запоріжжю ракетами і КАБами: у місті багато загиблих та постраждалих

Реклама
07:40

Нічний удар по Києву: Росія атакувала дитячу лікарню, спалахнули пожежіФото

06:55

Пожежа та дим над Воронезькою областю: горить логістичний хаб WildberriesВідео

05:11

Їх майже забули у часи СРСР: 5 питомо українських слів, які варто повернути у лексикон

04:30

Фінансові проблеми залишаться позаду: які знаки зодіаку отримають рідкісний шанс

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 29 с

03:27

Що посадити на підвіконні: які рослини можна вирощувати вдома цілий рік

03:03

Не втягнулася кришка на банці: як зберегти консервацію в першу добу

02:26

Тест на IQ: потрібно знайти число 96 серед 69 за п'ять секунд

02:15

Урожай помідорів різко зросте: садівники розкрили просту хитрістьВідео

00:42

У Києві та Запоріжжі вибухи, РФ вдарила балістикою: є жертви та "прильоти"

00:01

"Паузи мінімальні": полковник назвав терміни та цілі нового обстрілу РФ

10 серпня, понеділок
23:44

Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чогоВідео

23:10

НБУ різко підвищив валютні ліміти: скільки тепер доступно за карткою

23:07

"Палац Путіна" залишився без захисту після атак України - The Telegraph

23:04

Три знаки зодіаку вступають у нову еру 11 серпня: кому всміхнеться доля

22:21

Гаманці тріщатимуть від купюр: які знаки зодіаку купатимуться в розкоші

22:13

Табу на вибір імені для дитини в Україні — про які заборони знають не всі

22:10

РФ отримала нову балістику з КНДР: Зеленський попередив про загрозуВідео

21:57

Залп десятків ракет по Україні за раз: "Мадяр" розкрив плани РФ

21:52

Сонячне затемнення 12 серпня: які регіони України побачать дивовижне явище

Реклама
21:31

Секретний лайфхак із лавровим листом — навіщо його додають у цукорницю

21:15

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглістьВідео

21:02

Кондиціонер більше не потрібен: один простий предмет допоможе пережити нічну спекуВідео

20:56

Український МіГ-29 розбився на Одещині: у ПС розповіли про долю льотчика

20:47

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

20:44

Польща виставила умову Україні для вступу в ЄС - що вимагає

20:02

Повістка, ВЛК і розшук: юрист розповів про наслідки втрати бронюванняВідео

20:01

Навіщо протикати яйце голкою: секретний кулінарний трюк для господинь

19:58

Ціни на товари та продукти підскочили: у Держстаті розкрили, що подорожчало

19:45

Помідори тріскаються під час дозрівання: яка помилка псує весь урожайВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти