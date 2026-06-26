Вибухи в Києві після ракетного удару РФ: що відомо про поранених та "прильоти"

Рятувальники повідомили, що в Дарницькому районі внаслідок ворожого удару сталося загоряння складських будівель.

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Росія завдала удару по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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В результаті удару РФ у Києві двоє людей постраждали

У Дарницькому районі сталася пожежа у складському приміщенні

У Києві пролунали вибухи у четвер ввечері, 25 червня. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетний удар.

В результаті удару РФ у Києві двоє людей постраждали внаслідок падіння уламків, розповів мер Володимир Кличко.

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Кличко додав, що в Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території. За його даними, у Дарницькому районі сталася пожежа у складському приміщенні.

За інформацією мера Києва, у столиці є двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці.

Рятувальники повідомили, що в Дарницькому районі внаслідок ворожого удару сталося загоряння складських будівель. Триває ліквідація пожежі.

Керовані дрони стають новою загрозою: що змінилося

Військовий аналітик Олег Жданов звернув увагу на зростання використання Росією безпілотників з можливістю дистанційного керування під час ударів по Україні.

За його словами, головна особливість таких апаратів полягає в передачі оператору зображення в режимі реального часу. Завдяки цьому людина, яка керує дроном, бачить обстановку практично так само, як і сам безпілотник, що дозволяє коригувати політ і вибирати ціль з високою точністю.

Експерт зазначив, що така технологія дає змогу вражати не лише стаціонарні об’єкти, а й цілі, що перебувають у русі, зокрема залізничний транспорт та іншу техніку.

Масований удар по Україні — новини за темою

Як повідомляв Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ зачепила майже всі райони Києва. Відомо про щонайменше 35 поранених. Серед них — двоє дітей віком 5 і 6 років, а також вагітна жінка. 5 осіб загинули.

Нагадаємо, російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Зруйновано підприємства, коледж та інфраструктуру.

Раніше російські окупанти атакували Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Один із дронів влучив у вівтарну частину Успенського собору — Стефанівський приділ. Під час повторної атаки було пошкоджено вежу Іоанна Кушника.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія. ​​​​​​​

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