Чоловік ридав: Наталка Денисенко показала фото з весілля

Актриса Наталка Денисенко вийшла заміж за свого хлопця.

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Наталка Денисенко вийшла заміж / Колаж Главред, фото Instagram/natalka_denisenko

Коротко:

Як пройшла церемонія Наталки Денисенко

Що сталося з нареченим на весіллі

Українська актриса Наталка Денисенко поділилася фотографіями з весільної церемонії зі своїм коханим манекенником Юрієм Савранським.

Відповідні фото актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

"Святкування весілля розтягнулося на 3 дні, але цей день був просто неймовірним. Дякую всім, хто розділив з нами це свято", - написала актриса.

Зазначимо, що для актриси та її чоловіка це другий шлюб. Раніше Денисенко була одружена з актором Андрієм Фединчиком. У колишнього подружжя є спільний син Андрій. У Юрія також є двоє дітей від попередніх стосунків.

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Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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