Чоловік ридав: Наталка Денисенко показала фото з весілля

Коротко:
- Як пройшла церемонія Наталки Денисенко
- Що сталося з нареченим на весіллі
Українська актриса Наталка Денисенко поділилася фотографіями з весільної церемонії зі своїм коханим манекенником Юрієм Савранським.
Відповідні фото актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Святкування весілля розтягнулося на 3 дні, але цей день був просто неймовірним. Дякую всім, хто розділив з нами це свято", - написала актриса.
Зазначимо, що для актриси та її чоловіка це другий шлюб. Раніше Денисенко була одружена з актором Андрієм Фединчиком. У колишнього подружжя є спільний син Андрій. У Юрія також є двоє дітей від попередніх стосунків.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше "Главред" повідомляв, що голлівудська актриса Джессіка Альба, яка нещодавно завершила шлюборозлучний процес із Кешем Уорреном, поділилася серією літніх знімків, продемонструвавши чудову форму у відвертому бікіні.
Раніше також українська співачка Євгенія Власова, яка частково зникла з радарів українських ЗМІ, перевипустила свою популярну пісню "Вітер надії", яку вона раніше виконувала російською мовою.
Вас також може зацікавити:
- "Не варто відкладати": Денисенко зробила несподівану заяву про весілля
- "Що ти витворяєш": відомий актор жорстко розніс Цимбалюка та Денисенко
- "Я стала жертвою": Наталка Денисенко повідомила, що постраждала
Про особу: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред