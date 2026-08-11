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"Виглядає несправжнім": вагітна Енн Гетевей здивувала виглядом оголеного живота

Христина Трохимчук
11 серпня 2026, 10:33
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Актриса з'явилася на червоній доріжці у сміливому образі.
Енн Хетевей - вагітність
Енн Гетевей - вагітність / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Енн Гетевей з'явилася на публіці на останніх тижнях вагітності
  • Чому шанувальники запідозрили актрису у використанні накладного живота

Голлівудська актриса Енн Гетевей готується стати матір'ю втретє, але продовжує активно з'являтися на червоних доріжках і радувати шанувальників. Однак останній вихід знаменитості викликав суперечки в мережі через незвичайну форму оголеного живота зірки, повідомляє Vanity Fair France.

Для промоції фільму "Кінець Оук-стріт" Гетевей обрала укорочений світло-блакитний топ від Prabal Gurung з високим коміром, довгим шлейфом і яскраво-червоною підкладкою, який оголював округлий живіт. Вбрання вона доповнила широкими джинсами з низькою посадкою від La Ligne, червоними туфлями Aquazzura, прикрасами Bulgari та яскравим макіяжем.

відео дня
Живіт Енн Гетевей викликав суперечки серед шанувальників
Живіт Енн Хетевей викликав суперечки серед шанувальників / скрін з відео

Кадри з заходу викликали шквал суперечливих коментарів. Багато користувачів висловили здивування, а деякі й зовсім засумнівалися в реальності вагітності актриси через незвичайну форму живота, яку вона вирішила продемонструвати публіці.

"Це виглядає як фейк"

"Чому це виглядає несправжнім?"

"Я не критикую її тіло, але ці джинси сидять занадто низько"

Як виглядає вагітна Енн Гетевей
Як виглядає вагітна Енн Гетевей / скрін з відео

На захист актриси стали її шанувальники. Вони стверджують, що Енн неймовірно личить вагітність і вона чудово виглядає. Більше того, на відео навіть розгледіли шрам від кесарського розтину, який раніше перенесла Енн, що спростовує заяви про "несправжній" живіт знаменитості.

"Ви що, ніколи не бачили вагітних жінок?"

"Чому ви всі чіпляєтеся до неї? Вона природна і красива"

"Вона буквально сяє, вагітність їй дуже личить", - заявили шанувальники актриси.

@vanityfairfrance Енн Гетевей ще не сказала свого останнього слова. Вчора ввечері в Лос-Анджелесі актриса знову опинилася в центрі уваги, щоб презентувати свій наступний фільм "Кінець Оук-стріт". З цієї нагоди, #AnneHathaway♬ оригінальний звук - Vanity Fair France

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Про персону: Енн Гетевей

Енн Гетевей - американська акторка та співачка. Лауреатка премій "Еммі", "Золотий глобус", Премії Гільдії кіноакторів США, BAFTA та "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі-мюзиклі "Знедолені". За даними Вікіпедії, Енн увійшла до списку Forbes Celebrity 100 у 2009 році.

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