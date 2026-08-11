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Нічний удар по Києву: Росія атакувала дитячу лікарню, спалахнули пожежі

Анна Ярославська
11 серпня 2026, 07:40
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Діти та медики перебували в укритті. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Наслідки атаки на Київ у ніч на 11 серпня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 11 серпня / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Росія вночі атакувала Київ балістичними ракетами
  • У Шевченківському районі пошкоджено дитячу лікарню
  • На складі сталася пожежа, одна людина постраждала

У ніч на 11 серпня в Києві пролунали вибухи - армія країни-агресора РФ обстріляла столицю балістичними ракетами. В результаті нічної російської атаки постраждала одна людина.

Як повідомили в ДСНС, у Шевченківському районі сталося влучання на територію однієї з дитячих лікарень. На місці утворилися дві воронки, пошкоджено скління будівлі та газопровід. Співробітники газової служби ліквідували витік газу.

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"На щастя, діти та медики перебували в укритті. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За іншою адресою сталася пожежа та руйнування у складському приміщенні. Пожежу локалізували на площі 1200 кв. м. У результаті вибуху було виявлено одного постраждалого, його передали медикам.

Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні в Шевченківському районі Києва.

"Роботи на місці російського удару тривають. Інформація оновлюється", - додали в ДСНС.

  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ у ніч на 11 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 10 серпня російська окупаційна армія завдала п’яти бомбових ударів по місту Суми. Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура.

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

6 серпня окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

У ніч на 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. У результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

Нічний удар по Києву: Росія атакувала дитячу лікарню, спалахнули пожежі
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

РФ буде завдавати ракетних ударів 3–4 рази на місяць: прогноз ГУР

Країна-агресор Росія щомісяця перевиконує план з виробництва основних типів ракет на 110–120 % і готує серію комбінованих ударів по оборонно-промисловому комплексу та критичній інфраструктурі України. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скибицький.

Розвідка фіксує, що Росія здатна щомісяця здійснювати 3–4 комбіновані атаки з використанням ракет різних типів та безпілотників. Основними об’єктами таких ударів залишаються Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків - центри українського оборонно-промислового комплексу.

"Противник бачить серйозну загрозу і дуже ретельно веде розвідку у двох напрямках нашого ОПК. Перший - це наша балістика, вони намагаються не допустити виходу на серійне виробництво цього озброєння. Друге - все, що пов’язано з БПЛА та FPV-дронами", - сказав генерал-майор в інтерв’ю РБК-Україна.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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