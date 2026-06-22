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РФ завдала удару по торговельних суднах у Чорному морі: на суховантажі загинув іноземець

Анна Ярославська
22 червня 2026, 09:53
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Під удар окупантів потрапили три цивільні судна під прапорами Панами, Палау та Белізу. Виникла масштабна пожежа.
Росія атакувала судна в Чорному морі
Росія атакувала кораблі в Чорному морі / Колаж: Главред, фото: t.me/ukrainian_navy

Коротко:

  • Окупанти завдали удару дронами по торговельних суднах у морі
  • Пошкоджено три цивільні судна
  • Через влучання БПЛА в панамський суховантаж загинув єгипетський кухар

У ніч на 22-го російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками цивільне судноплавство в Чорному морі. Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено три цивільні торгові судна, які прямували до портів Одеської області.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, один із ударів припав на суховантаж під прапором Панами. На судні спалахнула пожежа, екіпаж довелося евакуювати.

відео дня

"Суховантаж перебуває на якорі. На жаль, внаслідок цієї атаки загинув член екіпажу — кухар, громадянин Єгипту", — зазначив Кіпер.

Також ворог атакував ще два цивільні судна – під прапорами Палау та Белізу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Судна зберегли морехідний стан.

"Такі цілеспрямовані дії ворога є військовим злочином проти цивільної інфраструктури, цивільного судноплавства та життя людей", — додав Кіпер.

  • Росія атакувала цивільні судна у Чорному морі
    Росія атакувала цивільні судна у Чорному морі
  • Росія атакувала цивільні судна у Чорному морі
    Росія атакувала цивільні судна у Чорному морі
  • Росія атакувала цивільні судна у Чорному морі
    Росія атакувала цивільні судна у Чорному морі
  • Росія атакувала цивільні судна у Чорному морі
    Росія атакувала цивільні судна у Чорному морі

У Військово-морських силах України повідомили, що врятували екіпаж іноземного судна після ворожої атаки.

У результаті удару ворожого БПЛА на суховантажі VICTRESS (судовласник — Туреччина, прапор Панами) виникла масштабна пожежа. На борту перебували дев’ять членів екіпажу — громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

"З огляду на складну ситуацію та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажу, на жаль, серед них є втрати", — зазначили у ВМС.

Там додали, що атака РФ на цивільні торгові судна ще раз демонструє, що країна-агресор РФ продовжує порушувати норми міжнародного морського права та створювати загрози цивільному судноплавству.

Віцепрем’єр-міністр з питань відновлення України Олексій Кулеба зазначив, що дії РФ є черговим грубим військовим злочином, який вимагає негайної відповіді з боку міжнародної спільноти.

"Атаки на торговельний флот і гуманітарні морські маршрути — це пряма загроза глобальній продовольчій та економічній безпеці, і вони потребують рішучої реакції міжнародної спільноти", — заявив віцепрем’єр Олексій Кулеба.

Дивіться відео — Війська РФ завдали удару безпілотниками по торгових суднах:

Знімок екрана

Атаки РФ на кораблі — новини

Як писав Главред, 29 травня країна-агресор Росія завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну, що прямувало з порту в Одеській області. Є поранені.

У ніч на 18 травня російські окупаційні війська за допомогою дрона атакували торгове судно під прапором Китаю. Це сталося в територіальних водах України.

26 квітня окупанти завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Під удар потрапили складські приміщення, технічне обладнання, резервуари та цивільне судно під прапором Палау, яке якраз проходило навантаження.

Вночі 24 квітня російські війська атакували ударними безпілотниками балкер у Чорному морі. Судно прямувало до одного з портів Великої Одеси.

Увечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БПЛА у цивільне судно під прапором Панами під час виходу з порту Чорноморська. Постраждали члени екіпажу.

У січні 2026 року російські окупаційні війська завдали дронового удару по цивільному судну в Чорному морі. Відомо про одного пораненого.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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