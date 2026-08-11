На Київщині сталася екологічна катастрофа: в ОВА зробили тривожну заяву

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- На Київщині зафіксували екологічне лихо
- У водоймах Борщагівської громади загинуло близько трьох тонн риби
- Ймовірна причина - витік стічних вод через зливову каналізацію
У Борщагівській громаді Київської області зафіксували масову загибель риби у трьох водоймах. Загалом, за попередніми підрахунками, загинуло близько трьох тонн риби. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Фіксуємо екологічну надзвичайну ситуацію в Борщагівській громаді. Вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній із водойм області. Сьогодні - ще у двох. За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько трьох тонн риби", - йдеться в повідомленні.відео дня
Фахівці відповідних служб уже відібрали проби води. Їх мають дослідити, щоб встановити джерело та причини забруднення.
Однією з ймовірних версій є витік стічних вод під час ремонтних робіт на одному з об’єктів у Києві. За попередніми даними, забруднені стоки могли потрапити до водойм Київщини через мережу зливової каналізації.
Наразі доступ відвідувачів до водойм тимчасово обмежили. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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Про персону: Тимур Ткаченко
Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.
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