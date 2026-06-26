Загроза масованого удару: що задумали в Кремлі та чому Київ в зоні ризику

Інтенсивність ударів Росії по Україні знизилася, це може бути тривожним знаком.

https://glavred.net/analytics/ugroza-massirovannogo-udara-chto-zadumali-v-kremle-i-pochemu-kiev-v-zone-riska-10775969.html Посилання скопійоване

Чи є загроза масованого удару / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

Чи готує Росія новий масований удар по Україні

Чому окупанти могли зменшити інтенсивність атак

Скільки ракет і дронів здатна накопичити РФ

Коли можливі нові масовані удари

Країна-агресор Росія практично щодня атакує Україну дронами. Однак не виключено, що окупанти накопичують ресурси для нового масованого удару. Крім того, в Кремлі вже неодноразово погрожували посиленням ударів.

Главред вирішив розібратися, чи може Росія готувати масований обстріл та скільки ракет може використовувати ворог для нанесення ударів.

відео дня

В Кремлі "анонсували" новий удар по Україні

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) говорили, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив, що попередження Росії щодо евакуації всіх іноземних посольств із Києва залишається в силі.

На їхню думку, заяви дипломата можуть сигналізувати про те, що окупанти готують ще один руйнівний масштабний удар по Україні, який може відбутися вже найближчим часом.

"Кремль зухвало продовжує погрожувати ударами у відповідь проти України, які, ймовірно, будуть потужними на тлі зростаючого дефіциту внутрішніх поставок бензину в Росії", — наголосили в ISW.

Росія може економити ресурси для масованого удару

Очільник відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю в коментарі ERR сказав, що інтенсивність російських ударів по Україні могла скоротитися, тому що диктатор Володимир Путін наказав своїй армії зекономити ресурси для нових масованих атак.

Згідно з даними Міноборони Естонії, минулого тижня Росія запустила по Україні близько 900 безпілотників і 12 ракет.

"Це на 35% менше за кількістю дронів та на 84% - за кількістю ракет", - каже Герт Каю.

На його думку, це дійсно тривожний знак, адже саме після різкого зменшення інтенсивності ударів починається серія масованих атак з боку Росії.

"Фактично Росія економить ресурси, щоб згодом одночасно застосувати велику кількість засобів повітряного нападу", - наголосив він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Чи можливий масований удар по Україні на вихідних

полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан в етері на Radio NV заявив, що Росія може завдати удару по Україні на вихідних.

"Атаку, найімовірніше, на вихідні росіяни вже підготували. Минулі вихідні вони пропустили, отже, атака буде посиленою. Там десь у районі 770 ракет плюс-мінус 10–20, можливо, залежно від можливостей росіян", - наголосив він.

Скільки ракет та дронів виробляє Росія

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі ТСН.ua розповів, що щодоби Росія має можливість виготовляти приблизно 130–140 "Шахедів".

За його словами, приблизно в такій кількості росіяни щодоби мають можливість виготовляти й інші БпЛА.

"Тобто щодоби — близько 280 дронів комбінованого типу", - підкреслив він.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Однак, експерт додає, що окупанти мають можливість не лише здійснювати нальоти дронами, а й накопичувати їх.

"Щодо ракет: найбільше росіяни виготовляють балістичних ракет, приблизно 3 одниці щодоби. Також приблизно 2 авіаційні дозвукові ракети Х-101 щодоби. "Калібрів" — 1–2 ракети щодоби. "Циркони" та "Кинджали" — приблизно 1–3 ракети щотижня. Крім того, є недоторканий запас", - підкреслив Коваленко.

На його думку, такі обсяги вказують на те, що росіяни можуть здійснювати масовані атаки з тижневим інтервалом.

Ракета "Калібр" / Інфографіка: Главред

Росія може використати удари як "помсту" за Москву

Військовий аналітик, ексспівробітник СБУ Іван Ступак переконаний, що атаки ЗСУ на Москву Кремль спробує подати як привід для помсти.

"Буде риторика на кшталт "акту возмездия", щоб таким чином каналізувати суспільне невдоволення. По чому битимуть? Звісно, по Києву. Тобто це будуть дзеркальні удари, що нібито показуватимуть, що "можем отомстить"", - сказав він.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред