Нічний наліт РФ: окупанти атакували об’єкти енергетики та житлові будинки в Сумах, Києві та Запоріжжі

В Україні пролунали вибухи в кількох регіонах. Є руйнування та постраждалі. В Одеській області пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Росія влаштувала масштабну атаку на Україну / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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У Сумах зафіксовано влучання дрона у дев'ятиповерхівку

Окупанти завдали 887 ударів по Запорізькій області

У Києві загорілися складські приміщення

Місто Вилкове повністю залишилося без електропостачання

У ніч на 26 червня російська окупаційна армія атакувала Україну. Вибухи пролунали в Сумах, Києві, Одеській та Запорізькій областях.

Про наслідки ворожих ударів розповіли рятувальники та місцева влада.

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Удар РФ по Сумах

Як повідомили в ДСНС, у Сумах армія РФ атакувала 9-поверховий житловий будинок.

Ударний безпілотник влучив у дах багатоповерхівки.

Рятувальники евакуювали близько 40 мешканців будинку.

Огнища горіння, виявлені на даху, оперативно ліквідовано.

Оновлено. Вранці 26 червня стало відомо, що російський БпЛА влучив по території стоянки у Сумах.

Внаслідок атаки загорівся легковий автомобіль. Ще близько 10 транспортних засобів зазнали пошкоджень.

Рятувальники запобігли подальшому поширенню вогню та ліквідували пожежу.

Інформація про травмованих не надходила.

Атака на Одеську область

У п’ятницю, 26 червня, російські окупанти атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Вилковської територіальної громади в Одеській області.

Як повідомила Ізмаїльська РДА, внаслідок удару виникла пожежа. Підрозділи ДСНС оперативно приступили до ліквідації її наслідків.

Одна людина постраждала. Їй надали всю необхідну медичну допомогу.

Однак через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися місто Вилкове та частина населених пунктів Вилковської громади.

Атака на Запоріжжя

У ніч на 26 червня російська окупаційна армія атакувала Запорізьку область. Голова ОВА Іван Федоров повідомляв про загрозу ударів балістичними ракетами, керованими авіаційними бомбами та безпілотниками.

В результаті ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок. На місці сталася пожежа.

55-річна жінка звернулася по допомогу до медиків.

Вранці Федоров повідомив, що одна людина загинула, ще десятеро — отримали поранення в результаті ворожих атак на Запоріжжя.

За добу окупанти завдали 887 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.

Наслідки атаки на Київ

Вранці в п’ятницю стало відомо, що рятувальники ліквідували пожежу після російського обстрілу.

Увечері 25 червня внаслідок російської атаки в Дарницькому районі загорілися складські приміщення.

За іншою адресою сталося падіння уламків на відкриту територію. Обійшлося без негативних наслідків.

До гасіння було залучено понад 100 рятувальників та 23 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

Атаки РФ по Україні — новини

Як писав Главред, у ніч на 22-го російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками цивільне судноплавство в Чорному морі. У результаті ударів БПЛА пошкоджено три цивільні торгові судна, які прямували до портів Одеської області.

Один із ударів припав на суховантаж під прапором Панами. На судні спалахнула пожежа, екіпаж довелося евакуювати. Загинув член екіпажу – кухар, громадянин Єгипту. Також ворог атакував ще два цивільні судна – під прапорами Палау та Белізу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Судна зберегли морехідний стан.

21 червня російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. У результаті вчорашнього ракетного удару одна людина загинула, ще троє — постраждали.

Російська окупаційна армія вкотре атакувала дронами Запоріжжя. У результаті удару, що стався вранці 22 червня, загинула жінка, поранено 11-річну дитину.

У результаті масованого удару країни-агресора РФ у Полтаві 20 червня поранення отримали четверо дітей.

Також 20 червня російські окупанти атакували Суми КАБами. Удари завдавалися по околицях міста. В результаті атаки загинув цивільний чоловік. КАБи пошкодили щонайменше 20 приватних будинків.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Росія готує нову хвилю атак на Україну — думка експерта

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявив, що російська армія зараз має можливість здійснювати масштабні атаки із застосуванням десятків ракет і сотень безпілотників кілька разів на місяць. При цьому ворог практично не накопичує озброєння на майбутнє, а використовує вироблені ракети та дрони майже відразу.

"Під час минулої атаки, яка відбулася 2 червня, ворог використав меншу кількість ракет, ніж під час другого удару в ніч з 14 на 15 червня. З початку цього місяця ворог здійснив другу атаку і зберігає потенціал щонайменше ще на один удар протягом червня", — сказав військовий аналітик у коментарі 24 Каналу.

Мусієнко зазначив, що основна мета таких атак полягає не лише у фізичних руйнуваннях, а й у спробах вплинути на економічні, технологічні та логістичні процеси в Україні. Крім того, Росія прагне посилити психологічний тиск на українське суспільство та створити інформаційний ефект для зовнішньої аудиторії.

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Про персону: Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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