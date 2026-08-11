В Україні зміниться погода: країну охопить прохолодне повітря

В Україні встановилася прохолодніша погода, а виснажлива спека поступово відступає.

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В Україні встановилася прохолодніша погода / фото: УНІАН

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Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У середу, 12 серпня, на територію України почне впливати холодний атмосферний фронт, через що спека помітно ослабне. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її прогнозом, температура повітря в більшості регіонів опуститься до +21…+26 градусів. При цьому південні та південно-східні області залишаться найтеплішими - там стовпчики термометрів покажуть близько +28…+31 градуса.

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Перед зміною погоди фронт принесе короткочасні грозові дощі. Опади очікуються сьогодні ввечері та в ніч на 12 серпня. Однак уже вдень у середу істотних дощів на території країни не прогнозується.

У Києві ввечері 11 серпня та найближчої ночі також можливий дощ. Вдень у столиці істотних опадів не очікується.

"Вдень 12 серпня буде чудова погода, очікується послаблення спеки до +23 градусів і сонечко з білими хмарками", – порадувала прогнозом Наталія Діденко.

Фото: t.me/PohodaNatalka

Про особу: Наталія Діденко Наталія Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, у відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

За даними Укргідрометцентру, 11 серпня на заході та півночі можливі короткочасні дощі та грози, 12 серпня - короткочасний дощ і гроза на південному сході. Надалі переважатиме суха погода. Вночі температура знизиться до +8°...+16°, вдень становитиме +22°...+27°. На південному сході 12 серпня ще буде до +31°.

Прогноз погоди на 12 серпня / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич зазначав, що погода в Україні протягом тижня, з 10 по 16 серпня, в основному буде стабільною та малохмарною, лише зрідка можливі короткочасні дощі.

Керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила, що з 10 серпня переважатиме погода без опадів. Відповідно, сонячних прояснень стане більше.

Крім того, за прогнозами синоптиків, серпень 2026 року в Україні буде теплішим за кліматичну норму, проте погода в різних регіонах помітно відрізнятиметься. У більшості областей середньомісячна температура очікується приблизно на 2 градуси вище норми.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр оприлюднює дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути прогноз погоди в режимі реального часу та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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