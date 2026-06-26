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РФ ввела надзвичайний стан у Криму після атак: що сталося

Ангеліна Підвисоцька
26 червня 2026, 14:34
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На півострові серйозні проблеми з енергозабезпеченням.
Аксенов, очереди на выезд из Крыма
Окупанти ввели надзвичайний стан у Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • У Криму запровадили режим надзвичайної ситуації
  • На півострові проблеми із енергозабезпеченням після атак

На території Криму та у Севастополі окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Про це заявив голова окупаційної влади на півострові Сергій Аксьонов.

Окупанти визнали, що ситуація з енергозабезпеченням Кримського півострова дуже складна. Надзвичайний стан почав діяти сьогодні з 13:00.

відео дня

"Цей режим запроваджується з метою впорядкування фінансово-грошових, кредитних, договірних та інших відносин, а також з питань відшкодування збитків, тобто ця процедура теж має бути спрощена", – сказав він.

Окупанти сподіваються, що їм вдасться відновити енергозабезпечення Севастополя протягом доби.

Операції в Криму - заява Зеленського

Операція щодо тимчасово окупованого Криму має чіткий план, а її хід уже демонструє результат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 24 червня.

За його словами, Київ не дозволить перетворити захоплені території на інструмент нескінченного затягування бойових дій.

"На півдні нашої країни, у Криму, у Донецькій та Луганській областях ми не дозволяємо Росії використовувати наші землі як інструмент затягування війни та перетворення окупації на безкінечну. Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як проходить операція, це повністю підтверджує. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, з’явиться в України, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно створимо умови, за яких Росія буде змушена обрати мир", — заявив президент.

Ситуація у Криму - останні новини

Нагадаємо, раніше голова окупаційної влади на півострові Сергій Аксьонов зробив важливу заяву щодо режиму надзвичайної ситуації. Він підкреслив, що енергетична криза в Криму суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті чи в політиці, адже мова йде про стабільність постачання та фінансово-господарські наслідки.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив про операцію в Криму. За його словами, операція в Криму допоможе вирішити поточну проблему в найкоротші терміни і посилити тиск на військову інфраструктуру окупанта.

Як раніше повідомляв Главред, Аксьонов висловив позицію щодо відключень та надзвичайного стану. Він звернув увагу на складні масована атака дронів і закликав профільні відомства втрутитися задля врегулювання поточної ситуації.

Інші новини:

Атаки ЗСУ на Крим

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.

Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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