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"Це випробування": Сумська показала провокаційні фото з ліжка

Христина Трохимчук
11 серпня 2026, 13:13
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Народна артистка України показала себе одразу після пробудження.
Ольга Сумська - як вона виглядає зараз
Ольга Сумська - як виглядає зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

  • Ольга Сумська показала себе без макіяжу та фільтрів
  • Чому актриса наважилася з'явитися оголеною

Народна артистка України Ольга Сумська здивувала шанувальників відвертими ранковими знімками, на яких вона постала у максимально природному вигляді. Знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

59-річна зірка не стала приховувати під фільтрами ані обличчя без косметики, ані природні риси зовнішності. До речі, вже наприкінці серпня Сумська святкуватиме свій 60-річний ювілей. Знімки вийшли досить пікантними, адже на знаменитості не було помітно одягу.

відео дня
Ольга Сумська без макіяжу
Ольга Сумська без макіяжу / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ольга також опублікувала емоційний текст про непрості думки та щоденні випробування, які змушують її переосмислювати звичні речі.

"Важкі думки щодня… Кожен день - це випробування… Але водночас і шанс стати сильнішою, мудрішою та ближчою до себе. Все це вчить нас цінувати прості речі, берегти близьких і не втрачати віру в себе", - написала Сумська.

Ольга Сумська сфотографувалася в ліжку
Ольга Сумська сфотографувалася в ліжку / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Публікація Сумської викликала бурхливий відгук у мережі. Під знімками артистку підтримали численні підписники та зіркові колеги, засипавши її компліментами за сміливість і природність.

"Найкрасивіша жінка країни. Бережіть себе! Ви - наш скарб"

"Справжня. Ми всі зараз актори, щодня вдаємо, ніби тримаємося і все добре"

"Міцно обіймаю. Ви дуже сильна і дуже світла людина"

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Анна Гресь і нардеп Роман Грищук розлучаються після багаторічного шлюбу. Зірка "Мамахохотала" відверто зізналася в соцмережах, що вони з чоловіком уже офіційно розпочали процес розірвання шлюбу, але зберігають повагу одне до одного заради спільного сина.

Також образ Енн Гетевей спровокував хвилю чуток і суперечок у мережі. Після чергового виходу зірки у відвертому вбранні підписники розкритикували незвичайний вигляд її округлого живота, а найскептичніші фанати навіть поставили під сумнів справжність її вагітності.

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Про персону: Ольга Сумська

Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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