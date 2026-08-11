"Це випробування": Сумська показала провокаційні фото з ліжка

Народна артистка України показала себе одразу після пробудження.

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Ольга Сумська - як виглядає зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

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Ольга Сумська показала себе без макіяжу та фільтрів

Чому актриса наважилася з'явитися оголеною

Народна артистка України Ольга Сумська здивувала шанувальників відвертими ранковими знімками, на яких вона постала у максимально природному вигляді. Знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

59-річна зірка не стала приховувати під фільтрами ані обличчя без косметики, ані природні риси зовнішності. До речі, вже наприкінці серпня Сумська святкуватиме свій 60-річний ювілей. Знімки вийшли досить пікантними, адже на знаменитості не було помітно одягу.

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Ольга Сумська без макіяжу / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ольга також опублікувала емоційний текст про непрості думки та щоденні випробування, які змушують її переосмислювати звичні речі.

"Важкі думки щодня… Кожен день - це випробування… Але водночас і шанс стати сильнішою, мудрішою та ближчою до себе. Все це вчить нас цінувати прості речі, берегти близьких і не втрачати віру в себе", - написала Сумська.

Ольга Сумська сфотографувалася в ліжку / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Публікація Сумської викликала бурхливий відгук у мережі. Під знімками артистку підтримали численні підписники та зіркові колеги, засипавши її компліментами за сміливість і природність.

"Найкрасивіша жінка країни. Бережіть себе! Ви - наш скарб"

"Справжня. Ми всі зараз актори, щодня вдаємо, ніби тримаємося і все добре"

"Міцно обіймаю. Ви дуже сильна і дуже світла людина"

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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