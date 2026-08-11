"Зірвався": Бред Пітт повернувся до залежності через 7 років

Голлівудський актор відверто розповів про повернення до шкідливої звички.

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Бред Пітт - залежність / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чому Бред Пітт знову почав вживати алкоголь

Що артист розповідав про свою залежність

Американський актор Бред Пітт зробив несподіване зізнання - він знову почав вживати алкоголь. В інтерв’ю журналу Esquire він розповів, як намагається контролювати свою залежність.

Протягом семи років актор повністю дотримувався тверезого способу життя, однак зрештою повернувся до згубної звички. Незважаючи на те, що Пітт знову почав вживати алкоголь, він намагається мінімізувати вплив цієї залежності.

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Бред Пітт не вживав алкоголь 7 років / ua.depositphotos.com

"Я не пив сім років, а потім зірвався. Але тепер я більш стриманий", - поділився Бред.

За словами Пітта, незважаючи на зрив, він намагається контролювати процес і не дозволяє собі напиватися до втрати свідомості, як це було раніше. Знаменитість підкреслив, що алкоголь не повинен заважати його акторській діяльності. Тепер зірка може дозволити собі лише кілька келихів вина.

"Кілька разів я переоцінив свої сили, а потім зрозумів: „Ні, це мені не на користь. Тільки в невеликих кількостях"", - поділився актор.

Бред Пітт - чому варто відмовитися від алкоголю / ua.depositphotos.com

Бред Пітт - алкогольна залежність

Вперше про свою серйозну алкогольну залежність Бред Пітт відверто заговорив ще у 2017 році. Тоді артист зізнався, що не може пригадати жодного дня з часів закінчення коледжу, коли б він не вживав спиртні напої або не вживав інші речовини. У певний момент голлівудський актор усвідомив, що такий спосіб життя веде до руйнування, і прийняв рішення повністю відмовитися від згубних звичок, протримавшись у повній тверезості сім років.

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Про персону: Бред Пітт Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської гільдії кіноакторів та двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - та за найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє"Вікіпедія".

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