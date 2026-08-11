Дженніфер Лопес приміряла образ діви у стилі "пін-ап" у відвертому бікіні

Коротко:
- Як виглядала Лопес у стилі "пін-ап"
- Як вона підписала власне фото
Популярна американська співачка Дженніфер Лопес вразила шанувальників новою фотосесією, натхненною естетикою 1950-х років. Співачка й актриса позувала в білому атласному бікіні, підкресливши свою фігуру та додавши образу вінтажного шарму.
Як пише The Daily Mail, зірка доповнила вбрання туфлями в горошок, сонцезахисними окулярами та хусткою на голові, створивши класичний образ у стилі пін-ап. Фотографії вона опублікувала в соцмережах із підписом "Leo season continues", викликавши бурхливу реакцію шанувальників і колег.
Знімки швидко зібрали безліч компліментів: серед коментаторів були й знаменитості, які відзначили ефектний зовнішній вигляд артистки.
Публікація з’явилася на тлі активного літа Лопес - раніше вона ділилася кадрами подорожі Італією разом із дітьми. Зараз артистку вважають вільною після розлучення з Беном Аффлеком у 2024 році.
Образ у дусі "золотої епохи Голлівуду" лише підтвердив статус Лопес як однієї з головних ікон стилю, яка продовжує експериментувати з модою та привертати увагу публіки незалежно від віку.
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Про особу: Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес - американська актриса, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка та бізнесвумен. Вперше здобула популярність у 1991 році як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана актриса та талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J.Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших осіб, що розмовляють іспанською мовою.
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