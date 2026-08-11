Євгенія Власова переспівала свій легендарний хіт українською мовою

Євгенія Власова вирішила заспівати свою популярну пісню українською мовою.

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Євгенія Власова переспівала свою популярну пісню / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

Як тепер звучить пісня "Вітер надії"

Як зараз виглядає Євгенія Власова

Українська співачка Євгенія Власова, яка частково зникла з поля зору українських ЗМІ, перевипустила свою популярну пісню "Вітер надії", яку раніше виконувала російською мовою.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала уривок відео, де співає цю пісню, але вже українською мовою.

відео дня

"Колись у цій пісні я співала про надію. Сьогодні я відчуваю кожне це слово зовсім по-іншому. "Вітер надії" прожив зі мною багато років, щоб зараз переродитися - українською, з новим звучанням і набагато глибшими сенсами", - написала вона.

Євгенія Власова переспівала свою пісню:

Власова та її легендарний хіт / Скріншот

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Про особу: Євгенія Власова? Євгенія Власова - українська співачка, з 2008 по 2010 рік обличчя модного дому Юлії Айсіної. Колишня дружина Дмитра Костюка. Учасниця музично-розважального шоу "Народна зірка".

У середині нульових лікарі діагностували у Власової рак. Співачці вдалося подолати страшну недугу, після чого вона повернулася на сцену. Брала участь у шоу "Народна зірка", де посіла друге місце, розпочала співпрацю з гуртом "Dazzle Dreams", у травні 2010 року відкрила вокальну школу.

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