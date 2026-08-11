Євгенія Власова переспівала свій легендарний хіт українською мовою

Коротко:
- Як тепер звучить пісня "Вітер надії"
- Як зараз виглядає Євгенія Власова
Українська співачка Євгенія Власова, яка частково зникла з поля зору українських ЗМІ, перевипустила свою популярну пісню "Вітер надії", яку раніше виконувала російською мовою.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала уривок відео, де співає цю пісню, але вже українською мовою.
"Колись у цій пісні я співала про надію. Сьогодні я відчуваю кожне це слово зовсім по-іншому. "Вітер надії" прожив зі мною багато років, щоб зараз переродитися - українською, з новим звучанням і набагато глибшими сенсами", - написала вона.
Євгенія Власова переспівала свою пісню:
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Про особу: Євгенія Власова?
Євгенія Власова - українська співачка, з 2008 по 2010 рік обличчя модного дому Юлії Айсіної. Колишня дружина Дмитра Костюка. Учасниця музично-розважального шоу "Народна зірка".
У середині нульових лікарі діагностували у Власової рак. Співачці вдалося подолати страшну недугу, після чого вона повернулася на сцену. Брала участь у шоу "Народна зірка", де посіла друге місце, розпочала співпрацю з гуртом "Dazzle Dreams", у травні 2010 року відкрила вокальну школу.
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