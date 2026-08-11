45-річна Джессіка Альба вразила своєю фігурою у крихітному бікіні

Голлівудська актриса Джессіка Альба, мати трьох дітей, має чудову фізичну форму.

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Джессіка Альба продемонструвала фігуру в бікіні / колаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Коротко:

Як зараз виглядає Джессіка Альба

З ким вона провела відпустку

Голлівудська актриса Джессіка Альба, яка нещодавно завершила процес розлучення з Кешем Уорреном, поділилася серією літніх знімків, продемонструвавши чудову форму у відвертому бікіні.

Як пише Page Six, 45-річна зірка опублікувала в соцмережах добірку знімків, на яких вона насолоджується останніми тижнями літа.

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Джессіка Альба з'явилася на відпочинку / Фото Instagram/jessicaalba

На одному з фото Альба позує в яскравому купальнику з анімалістичним принтом, доповнивши образ золотими прикрасами, сонцезахисними окулярами та гладкою зачіскою. У публікації вона показала не тільки пляжний відпочинок, а й моменти з повсякденного життя - від гри в гольф до прогулянок біля океану.

Джессіка Альба з'явилася на відпочинку / Фото Instagram/jessicaalba

Також актриса включила до фотопідбірки кадри з близькими, зокрема з донькою Онор, а також із бойфрендом Денні Раміресом. Пара, яка підтвердила стосунки наприкінці 2025 року, часто проводить час разом і ділиться спільними моментами з підписниками.

Джессіка Альба з’явилася на відпочинку / Фото Instagram/jessicaalba

У недавніх інтерв’ю Альба зазначала, що з віком по-новому дивиться на особисте життя і намагається зберігати щирість, незважаючи на постійну увагу публіки. Соціальні мережі, за її словами, допомагають їй самій контролювати, як саме розповідати про себе та своє життя.

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Про особу: Джессіка Альба Джессіка Альба - американська актриса та підприємниця. Теле- та кінокар’єра Альби розпочалася у 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, зокрема Teen Choice Award і "Сатурн" у категорії "Найкраща телеактриса", а також номінацію на "Золотий глобус" за роль у серіалі "Темний ангел". Вона є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, яка виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.

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