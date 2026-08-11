"Равлик рухався швидше": посол Великої Британії оцінив темпи наступу РФ

На Донбасі тривають запеклі бойові дії, під час яких українські Сили оборони завдають російським військам серйозних втрат.

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Посол Великої Британії оцінив темпи наступу РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

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Російський наступ залишається вкрай повільним

Удари по Криму створюють проблеми для РФ

Просування російських військ на сході України залишається вкрай повільним, незважаючи на спроби Кремля представити ситуацію на фронті інакше. При цьому російська армія зазнає значних втрат. Про це заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, на Донбасі тривають запеклі бойові дії, під час яких українські Сили оборони завдають російським військам серйозних втрат.

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Кромптон розповів, що, згідно з даними начальників штабів, з якими він ознайомився, у квітні та травні втрати російських військ становили близько 35 тисяч осіб на місяць. У липні цей показник зріс до 42 700 загиблих або тяжкопоранених.

"Гадаю, у червні ця цифра була дещо меншою. Коли розгортається листя, солдатам трохи безпечніше пересуватися. Але це надзвичайний показник", - порівняв Кромптон.

Для порівняння він згадав радянські втрати під час війни в Афганістані. За словами Кромптона, у відкритих джерелах вказується близько 15 тисяч загиблих радянських військовослужбовців за весь період конфлікту.

Російський наступ залишається вкрай повільним

Британський посол також звернув увагу на розбіжність між заявами російського керівництва та реальною ситуацією на полі бою. За його словами, попри заяви Володимира Путіна про нібито значне просування російської армії, темпи її наступу залишаються надзвичайно низькими.

Кромптон навів слова колишнього начальника Генерального штабу Великої Британії, який порівняв швидкість просування російських військ із рухом равлика.

"Наш колишній начальник Генерального штабу сказав, що равлик насправді просувався швидше, ніж російські збройні сили. І це відбувається за величезну ціну", - заявив дипломат.

Удари по Криму створюють проблеми для РФ

Окремо Кромптон відзначив ефективність українських ударів на середні та великі відстані. На його думку, саме посилення таких атак стало однією з найпомітніших змін на фронті.

Як приклад він навів удари по Криму, які, за його словами, створюють серйозні проблеми для російської сторони.

"Путін був змушений оголосити надзвичайний стан. Російські відпочивальники не їдуть до Криму. Люди змушені виїжджати. Це завдає реальної шкоди лініям військового постачання", - сказав посол.

За словами Кромптона, Крим залишається важливим для обох сторін, однак для Росії півострів має особливе політичне та символічне значення. Він назвав його "перлиною в короні" війни для Москви.

"Для Москви це політично складна ситуація. І, як ми бачимо з новин, усе це не є таємницею", - підсумував дипломат.

РФ може відкрити новий фронт в Україні

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін заявив, що Росія може відкрити новий фронт на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, використавши для цього територію Білорусі.

На його думку, ключовим мотивом Кремля є спроба порушити нинішню конфігурацію бойових дій, яка не дає Москві переваги.

"Я думаю, що мобілізація - це справді спроба порушити той певний баланс, який зараз зберігається на фронті. Ну або, можливо, нас чекає відкриття нового фронту в районі Чернігова, на спільному кордоні з Республікою Білорусь. Ось це цілком можливо, що нас чекає напад з того боку. Бо це теж один із варіантів порушити нинішній баланс сил", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України нещодавно досягли успіхів у Харківській області. Українські воїни контратакують армію країни-агресора Росії в районі населеного пункту Ридкодуб, розташованого на південний захід від Борової.

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що окупаційна армія РФ досягла територіальних успіхів поблизу Рясного Краснопольської громади в Сумській області. Площа окупованої території в цьому районі збільшилася приблизно на 1 кв. км і наразі становить 78 кв. км.

Окупаційна армія країни-агресора Росії зробила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії з суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

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Про особу: Ніл Кромптон Ніл Кромптон - британський дипломат, кавалер Ордена Британської імперії (CBE), який з жовтня 2025 року обіймає посаду надзвичайного і повноважного посла Великої Британії в Україні. На цій посаді він замінив Мартіна Гарріса. Народився 1 вересня 1964 року. У 2014 році, на початку російської агресії проти України, Кромптон очолював Директорат Міністерства закордонних справ Великої Британії у справах Східної Європи та Центральної Азії. Протягом п’яти років (до призначення в Київ) очолював британську дипломатичну місію в Саудівській Аравії. Активно підтримує оборонний комплекс України, сприяє розвитку спільного виробництва БПЛА, залученню систем ППО через західних союзників, а також готує офіційні візити вищого керівництва Сполученого Королівства до Києва.

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