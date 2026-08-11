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"Вульгарність і жлобство": Олег Скрипка різко висловився про "грішки" українців

Христина Трохимчук
11 серпня 2026, 16:10
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Лідер "ВВ" розкритикував відсутність смаку у своїх співвітчизників.
Олег Скрипка про українців
Олег Скрипка про українців / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Яку важливу суспільну проблему озвучив Олег Скрипка
  • Що зіпсувало естетичний смак українців

Лідер легендарного українського рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка відверто поділився своїми роздумами про "грішки" українського суспільства. В інтерв’ю проєкту"Візія" артист різко вказав, від чого потрібно позбутися співвітчизникам.

На думку співака, через багатовіковий вплив російської культури українці перейняли від неї вкрай негативні риси - відверту вульгарність, низький стиль і жлобство. На думку зірки, саме колонізаційна політика країни-агресора зіпсувала смак народних мас.

відео дня
Олег Скрипка
Олег Скрипка розкритикував українців / фото: instagram.com, Олег Скрипка

"У української нації є "грішок", набутий за століття московської колонізації, - це низький стиль, вульгарність і жлобство. Я переконаний, що це не наша природа, бо наша спадщина - творча, духовна, фольклорна, літературна, пісенна - має смак", - вважає Скрипка.

Скрипка впевнений, що подібні прояви абсолютно чужі справжній українській природі, а національна історична та культурна спадщина завжди відрізнялася високою естетикою та глибоким смаком. Наразі ж співвітчизники просто не дотягують до того культурного багатства, яке залишили їм предки, вважає співак.

Олег Скрипка зараз
Олег Скрипка зараз / скріншот із відео

"Українська народна пісня має неймовірний смак. Сучасне суспільство не дотягує до цієї спадщини саме через відсутність смаку. Від цього жлобства українцям потрібно позбутися", - зробив гучну заяву артист.

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Також Ольга Сумська здивувала шанувальників відвертими ранковими знімками, на яких постала у максимально природному вигляді. Ольга також опублікувала емоційний допис про непрості думки та щоденні випробування, які змушують її переосмислювати звичні речі.

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Про персону: Олег Скрипка

Олег Скрипка - український рок-музикант-мультиінструменталіст і громадський діяч, актор, вокаліст, автор пісень, лідер гурту "Воплі Відоплясова". Заслужений артист України.

За даними Вікіпедії, артист народився в місті Ходжент у Таджикистані в родині українських переселенців (батько - лікар, мама - вихователька дитячого садка). Прожив у середньоазіатській республіці майже вісім років. У 1972 році родина переїхала до Кіровська Мурманської області. У 1986 році закінчив Київський політехнічний інститут.

Скрипка приділяє багато часу популяризації української мови та українського фольклору. Був натхненником фестивалю "Рок-Січ". Придумав і реалізував серйозний культурний проєкт - етнофестиваль "Країна мрій". Веде активну боротьбу з аудіопіратством.

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