"Вульгарність і жлобство": Олег Скрипка різко висловився про "грішки" українців

Ви дізнаєтеся:
- Яку важливу суспільну проблему озвучив Олег Скрипка
- Що зіпсувало естетичний смак українців
Лідер легендарного українського рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка відверто поділився своїми роздумами про "грішки" українського суспільства. В інтерв’ю проєкту"Візія" артист різко вказав, від чого потрібно позбутися співвітчизникам.
На думку співака, через багатовіковий вплив російської культури українці перейняли від неї вкрай негативні риси - відверту вульгарність, низький стиль і жлобство. На думку зірки, саме колонізаційна політика країни-агресора зіпсувала смак народних мас.
"У української нації є "грішок", набутий за століття московської колонізації, - це низький стиль, вульгарність і жлобство. Я переконаний, що це не наша природа, бо наша спадщина - творча, духовна, фольклорна, літературна, пісенна - має смак", - вважає Скрипка.
Скрипка впевнений, що подібні прояви абсолютно чужі справжній українській природі, а національна історична та культурна спадщина завжди відрізнялася високою естетикою та глибоким смаком. Наразі ж співвітчизники просто не дотягують до того культурного багатства, яке залишили їм предки, вважає співак.
"Українська народна пісня має неймовірний смак. Сучасне суспільство не дотягує до цієї спадщини саме через відсутність смаку. Від цього жлобства українцям потрібно позбутися", - зробив гучну заяву артист.
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Про персону: Олег Скрипка
Олег Скрипка - український рок-музикант-мультиінструменталіст і громадський діяч, актор, вокаліст, автор пісень, лідер гурту "Воплі Відоплясова". Заслужений артист України.
За даними Вікіпедії, артист народився в місті Ходжент у Таджикистані в родині українських переселенців (батько - лікар, мама - вихователька дитячого садка). Прожив у середньоазіатській республіці майже вісім років. У 1972 році родина переїхала до Кіровська Мурманської області. У 1986 році закінчив Київський політехнічний інститут.
Скрипка приділяє багато часу популяризації української мови та українського фольклору. Був натхненником фестивалю "Рок-Січ". Придумав і реалізував серйозний культурний проєкт - етнофестиваль "Країна мрій". Веде активну боротьбу з аудіопіратством.
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