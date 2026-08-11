Зірка "Мамахихотала" розлучається з нардепом після 18 років шлюбу: "Подаємо заяву"

Анна Гресь та народний депутат Роман Грищук повідомили про розставання.

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Роман Грищук та Анна Гресь - розлучення / колаж: Главред, фото: facebook.com, Анна Гресь

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Анна Гресь та Роман Грищук розлучаються

Чому пара вирішила розлучитися

Українська актриса та зірка гумористичного шоу "Мамахихотала" Анна Гресь і народний депутат від партії "Слуга народу" Роман Грищук вирішили розлучитися. Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами актриси, пара вже подала заяву на офіційне розірвання шлюбу. Після 18 років спільного життя Гресь і Грищук вирішили розійтися та публічно повідомити про це шанувальникам.

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Роман Грищук та Анна Гресь розлучаються / фото: facebook.com, Анна Гресь

"Це останнє, про що хотілося б писати публічно. Тим більше - у такий час, як зараз. Але майже все наше подружнє життя було досить публічним, тому вважаємо за правильне повідомити й про завершення цього етапу", - зізналася Анна.

Актриса підкреслила, що вони з Романом щиро вдячні одне одному за всі прожиті роки. Гресь запевняє, що розлучення стало виваженим рішенням, до якого вони йшли тривалий час.

Анна Гресь і Роман Грищук із сином / фото: facebook.com, Анна Гресь

"У нашому житті було багато щасливих моментів, а найбільшим подарунком стало народження нашого сина Тімасі. Ми завжди були, є і будемо для нього люблячими батьками. Він - наша безумовна любов і найбільша гордість. Далі кожен із нас піде своїм шляхом", - підсумувала зірка.

Роман Грищук та Анна Гресь - історія стосунків

Анна Гресь і Роман Грищук познайомилися ще в студентські роки в КПІ, де разом грали в КВН за команду "Збірна КПІ", а потім стали яскравою частиною гумористичної студії "Мамахихотала". У 2014 році, після шести років стосунків, Грищук зробив коханій пропозицію прямо під час концерту. У 2015 році пара влаштувала екзотичне весілля в Таїланді, а в 2019 році у них народився син Тимофій.

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Про шоу: "Мамахихотала" "Мамахихотала" - українська гумористична компанія, що створює телешоу та серіали, повідомляє Вікіпедія. Команда випустила такі популярні проєкти, як серіали "Як загартовувався стайл", "Куратори" та скетч-шоу "Маслюки". Студія була заснована у 2012 році на базі команди КВН "Збірна КПІ" і спочатку називалася "Мамахохотала". З 2012 по 2017 рік контент виходив російською мовою, проте у 2017 році команда повністю перейшла на українську. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проєкт тимчасово призупинив діяльність на два роки, після чого повернувся до роботи під оновленою назвою - "Мамахихотала".

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