"Іще народжу": Пономарьов зробив заяву щодо третьої дитини

Співак заінтригував словами про поповнення.

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Олександр Пономарьов - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

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Як Олександр Пономарьов підтримує зв'язок зі своїми дітьми

Чому він зважився на поповнення в родині

Відомий український виконавець Олександр Пономарьов розкрив несподівані подробиці спілкування зі своїми дітьми та зізнався, що не проти знову стати батьком. Подробицями свого особистого життя артист поділився в інтерв’ю ЖВЛ.

Діти артиста вже зовсім дорослі: синові Олександру виповнилося 19 років, а доньці Євгенії - 28, тому зірці буває нелегко знайти спільну мову з молоддю. Пономарьов зізнався, що іноді діти не приховують: погляди батька їм здаються відверто застарілими.

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Олександр Пономарьов - стосунки з дітьми / фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

"Я вже не знаю, який я батько, чи взагалі я нормальний батько, чи ненормальний. Вони вважають, що я якийсь старовір, представник старшого покоління", - поділився співак.

Незважаючи на це, знаменитий батько намагається не втрачати точки дотику з дітьми та підтримує з ними тепле спілкування. Більше того, Олександр замислився про ще одну дитину після того, як знайшов нове щастя в особистому житті.

Як виглядає молода кохана Олександра Пономарьова / фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

"Народив дітей - доньку й сина. Планую, якщо Боженька управить, можливо, іще народжу", - заінтригував Пономарьов.

Олександр Пономарьов - особисте життя

Близько десяти років співак перебував у цивільному шлюбі з продюсеркою Оленою Мозговою, а з 2006 по 2011 рік офіційно був одружений з Вікторією Мартинюк. Після двох шлюбів Пономарьов знову щасливий у стосунках - у 2025 році стало відомо про його роман із концертним директором Софією, яка молодша за артиста на 17 років.

Олександр Пономарьов / інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що в день свого 53-річчя Олександр Пономарьов здивував шанувальників творчим експериментом. Відомий український виконавець оголосив про завершення роботи над дебютним романом, відкривши нову сторінку у своєму професійному житті.

Також Слава Дьомін опинився в центрі обговорень після поїздки за кордон під час повномасштабної війни. Ведучий пояснив, на яких підставах покинув Україну, і відповів користувачам, які запідозрили його в спробі уникнути мобілізації.

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Про персону: Олександр Пономарьов Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" - у 2003 році пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова посіла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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