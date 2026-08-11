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РФ вдарила по Запоріжжю ракетами і КАБами: у місті багато загиблих та постраждалих

Дар'я Пшеничник
11 серпня 2026, 08:22
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Росіяни поцілили по промислових об'єктах та інфраструктурі, під ударом опинилися чотири багатоквартирні будинки.
РФ вдарила по Запоріжжю ракетами і КАБами: у місті багато загиблих та постраждалих
Удар Росії по Запоріжжю 11 серпня / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Коротко:

відео дня
  • Шість людей загинули, 19 поранені в Запоріжжі
  • У місті зафіксовані пожежі та знеструмлення
  • Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та гаражний кооператив

Шість людей загинули та ще 19 отримали поранення внаслідок масованого комбінованого удару російських військ по Запоріжжю в ніч на 9 серпня. Окупанти застосували ракети та авіабомби, у місті виникли пожежі й зникло світло.

Цілями стали промислові об'єкти та інфраструктура, однак під ударом опинилася й житлова зона: пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, нежитлові споруди та гаражний кооператив. Про наслідки атаки інформував голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, є знеструмлення, виникли пожежі", - повідомив він.

РФ вдарила по Запоріжжю ракетами і КАБами: у місті багато загиблих та постраждалих
Наслідки удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

Дані про постраждалих постійно росли

Перші зведення з місця удару були значно стриманішими - спочатку йшлося лише про двох травмованих. Уже за кілька годин статистика різко змінилася.

"П'ять людей загинули, ще 20 поранені: на жаль, збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - зазначив голова ОВА.

Станом на 7:10 інформацію уточнили: шість загиблих і 19 поранених. Саме ці цифри Федоров назвав останніми даними по місту.

Балістика летіла й на Київ

Запоріжжя було не єдиною ціллю нічної атаки - Росія спрямувала балістичні ракети також на столицю. За даними Київської міської військової адміністрації, у Шевченківському районі загорілися складські приміщення, відомо про одного потерпілого.

РФ готує масштабні удари по енергетиці

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попередили, що Росія готує масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі Києва вже в найближчі тижні.

Зазначається, що для атак ворог може використати стратегічний резерв балістичних ракет, аби завдати максимальних руйнувань до 24 серпня.

"Росія може прагнути розпочати свою ударну кампанію 2026-2027 років у серпні, щоб скористатися постійною нестачею ракет-перехоплювачів балістичних ракет в Україні", - наголошують аналітики.

РФ вдарила по Запоріжжю ракетами і КАБами: у місті багато загиблих та постраждалих
Звідки та якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Масовані атаки по Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, РФ може готувати новий балістичний удар по Україні. У Брянській області, за даними моніторів, можуть перебувати близько 32 "Іскандерів-М".

Російські окупанти отримали наказ посилити дроновий терор Херсонщини. Ворог планує влаштувати так зване "вільне полювання" на автотранспорт за допомогою БпЛА, зокрема на оптоволоконному керуванні.

Крім цього, Росія може вже найближчими тижнями розпочати масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України, зокрема Києва. За даними ISW, окупанти можуть використати стратегічний запас балістичних ракет, щоб завдати максимальних руйнувань напередодні 24 серпня.

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Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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