Жизель Бюндхен опублікувала рідкісне фото свого 18-місячного сина

Сама модель зізналася, що цей момент став для неї особливим.

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Жизель Бюндхен поділилася рідкісними знімками / колаж: Главред, фото: instagram.com/gisele

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Яке послання залишила модель

Як виглядає її малюк

Супермодель Жизель Бюндхен поділилася зворушливим знімком зі своїм молодшим сином, якому зараз близько півтора року. На знімку малюк намагається повторювати вправи мами, займаючись поруч з нею прямо на палубі яхти.

Як пише Page Six, на фото видно, як дитина копіює рухи Бюндхен, тримаючись за гантелі та повторюючи її позу. Сама модель зізналася, що цей момент став для неї особливим нагадуванням про те, наскільки сильно діти переймають поведінку батьків.

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За словами Бюндхен, діти вчаться не стільки через слова, скільки через приклад дорослих, і саме це робить материнство водночас великою відповідальністю та справжнім подарунком.

Жизель Бюндхен поділилася фото з малюком / Фото Instagram/gisele

"Як же приємно бачити, якими маленькими вони стають, коли починають спостерігати за нами й наслідувати те, що ми робимо. Вони вчаться у нас, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. Такі моменти нагадують мені, що мої дії важливіші за мої слова, бо багато чого в тому, ким вони стають, формується завдяки прикладу, який вони бачать щодня", - написала вона.

Жизель Бюндхен / Instagram/gisele

Модель рідко ділиться подробицями особистого життя, проте останнім часом дедалі частіше показує сімейні моменти. Нагадаємо, її молодший син народився в лютому 2025 року в шлюбі з інструктором з джиу-джитсу Жоакімом Валенте.

Окрім малюка, у Бюндхен є двоє старших дітей від попереднього шлюбу з Томом Бреді.

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Про особу: Жизель Бюндхен Жизель Бюндхен - бразильська супермодель та актриса. З 2004 по 2016 рік була найвисокооплачуванішою моделлю у світі. Також відома як одна з колишніх "ангелів" "Victoria's Secret" (2002–2006). Брала участь у рекламних кампаніях таких відомих брендів, як Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre та Chloé; з’являлася на обкладинках авторитетних видань, таких як Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure та Rolling Stone, повідомляє Вікіпедія.

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