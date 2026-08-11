Магнітна буря 5-бального рівня накриває Землю: скільки триватиме шторм G1

Дослідники повідомили, коли деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття.

https://glavred.net/synoptic/magnitnaya-burya-5-ballnogo-urovnya-nakryvaet-zemlyu-kak-dolgo-prodlitsya-shtorm-g1-10787534.html Посилання скопійоване

Прогноз магнітних бур 11-14 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Коли почнеться магніта буря

Якої потужності буде геомагнітний шторм

На Сонці 8 серпня стався корональний викид маси і він, за очікуваннями дослідників досягне Землі сьогодні, 11 серпня. Це спричинить нову магнітну бурю G1.

Як повідомили у Британській геологічній службі, геомагнітний шторм, попередньо, не буде довготривалим. Магнітна буря очікуються до 12 серпня. Вже 13 серпня рівень активності знизиться, а до 14 серпня геомагнітна активність повністю стабілізується.

відео дня

Магнітні бурі 11-14 серпня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 2.7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також низький. Сонячний спалах відповідає зеленому рівню B4.

Однак вже завтра очікується К-індекс 5, тобто магнітна буря червоного рівня. Але 13 серпня К-індекс знизиться до 3,3 і перебуватиме знову на зеленому рівні.

Геомагнітна активність 11-13 серпня / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

Інші новини:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред