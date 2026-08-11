Магнітна буря 5-бального рівня накриває Землю: скільки триватиме шторм G1

Ви дізнаєтеся:
- Коли почнеться магніта буря
- Якої потужності буде геомагнітний шторм
На Сонці 8 серпня стався корональний викид маси і він, за очікуваннями дослідників досягне Землі сьогодні, 11 серпня. Це спричинить нову магнітну бурю G1.
Як повідомили у Британській геологічній службі, геомагнітний шторм, попередньо, не буде довготривалим. Магнітна буря очікуються до 12 серпня. Вже 13 серпня рівень активності знизиться, а до 14 серпня геомагнітна активність повністю стабілізується.
За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 2.7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також низький. Сонячний спалах відповідає зеленому рівню B4.
Однак вже завтра очікується К-індекс 5, тобто магнітна буря червоного рівня. Але 13 серпня К-індекс знизиться до 3,3 і перебуватиме знову на зеленому рівні.
Як магнітні бурі можуть впливати на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:
- головний біль
- запаморочення
- нудота
- біль в області серця
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
- Регулярно провітрювати кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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